Boi Galeria, única de arte contemporânea do Interior de PE, participa de feira internacional

Única em atividade a abrigar arte contemporânea no Interior de Pernambuco, a Boi Galeria participa, na próxima semana, de uma das maiores feiras de artes da América Latina, a ArtRio. A galeria caruaruense leva a exposição "O eixo virou seta" para o programa Brasil Contemporâneo da exposição, que será realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, na Marina da Glória.

A exposição pernambucana teve sua primeira edição realizada na ArtPE 2024 e traduz bem a origem da Boi Galeria, que nasceu em 2021 como um anexo da Bienal do Barro, como seu caráter contra-hegemônico. No seu cast, artistas que desenvolvem obras a partir de dissidências de gênero, raça, sexualidade, idade e geografia, além de estabelecer diálogos entre a arte popular e contemporânea.





"O eixo virou seta"

A chegada na exposição na ArtRio 2024 dialoga com as ambições da galeria de provocar as estruturas do circuito tradicional das artes visuais, desafiando as lógicas dos centros hegemônicos das capitais e do eixo sul-sudeste, mostrando a força do Interior.



O eixo virou seta conta com obras dos pernambucanos Abiniel Nascimento e Ratinho, além da paraibana Rafael Chavez. Conceitualmente, a exposição parte de ações artísticas como zona de contato para o exercício de mudanças geográficas, estéticas e econômica, pensando a América Latina como o Nordeste do Ocidente.

"A galeria vem crescendo, conquistando a credibilidade de colecionadores, ativando um novo campo de ação no mercado onde formação e venda andam juntos. Com um forte time de artistas entre eles Caetano Costa, Misty Queiroz, Thalyta Monteiro, Chico Dantas e Yuri Bruscky, inaugura sua participação na ArtRio com obras inéditas de três jovens artistas nordestinos que despontam no cenário nacional, como flechas diaspóricas, afirmando que no arco da Boi, o alvo é outro", afirma Carlos Mélo, diretor da Boi Galeria.

Após a ArtRio, a Boi Galeria já tem mais uma parada certa. A Bienal do Barro, uma das principais mostras de arte contemporânea de Pernambuco, da qual a galeria nasce enquanto um anexo, está com sua edição 2025 confirmada em Caruaru, com mais detalhes a serem divulgados em breve.

Sobre a ArtRio

Fundada em 2011, a ArtRio é reconhecida como um dos mais relevantes eventos do calendário das artes da América Latina. A cada edição, a feira conta com mais de 100 colecionadores e curadores convidados, de fora do Rio de Janeiro, que vem ao Rio de Janeiro especialmente para a feira, incluindo visitantes de países como Estados Unidos, Panamá, Suíça, Paraguai, Espanha, Peru, Dinamarca, França, Turquia, Bélgica e Itália.



A programação também inclui visitas a museus e instituições, galerias, ateliês e coleções privadas. O Comitê Curatorial da ArtRio 2024, responsável pela seleção das galerias participantes do programa Panorama, foi formado pelos galeristas Alexandre Roesler (Galeria Nara Roesler), Antonia Bergamin (Galeria Galatea), Filipe Masini e Eduardo Masini (Galeria Athena), Gustavo Rebello (Gustavo Rebello Arte) e Juliana Cintra (Silvia Cintra + Box 4).



Sobre a Boi Galeria

Idealizada pelo artista visual Carlos Mélo, ela nasce em 2021 na cidade de Caruaru, surgindo como um anexo da Bienal do Barro, com a proposta de ativar o deslocamento da arte contemporânea do centro hegemônico para o interior do estado.



Desde então vem realizando um trabalho que desafia o circuito tradicional, aproximando a arte contemporânea do público comum, ativando players do mercado como arquitetos e jovens colecionadores, além de realizar o acompanhamento de jovens artistas.

Sobre os artistas

Abiniel Nascimento - Natural de Carpina, vive e trabalha no Recife. É bacharel em Museologia e discente do mestrado em Artes Visuais.



Dentre as exposições, festivais e residências que participou conta com as exposição individual "ACEIRO", nas galerias Massangana e Baobá (Recife - PE) fruto do prêmio de residência artística da Fundação Joaquim Nabuco em 2022; o festival "Radical Sounds Latin America" em Berlim (2023); e das residências no Pivô - Arte e Pesquisa (São Paulo - SP, 2023), Saúva (Botucatu - SP, 2024) e na Galerie Paradise (Nantes - FR, 2022).



Tem interesse pelas transmutações da presença como fundamento de suas investigações - sejam elas poéticas e/ou filosóficas. O avesso do arquivo, da memória e da ausência são conceitos chaves para a estrutura de pensamento engendrada pela sua obra.

Ratinho - Nascido em Caruaru, e residindo no Alto do Moura, o artista se inspira nas tradições locais estabelecidas por mestres como Vitalino e Galdino, mas atualiza essas influências com suas próprias interpretações contemporâneas.



A conexão do Ratinho com a música e o cinema é evidente em sua obra, que muitas vezes exibe uma qualidade imagética e lisérgica, evocando a força primordial do barro e as histórias que ele representa.



Seu ateliê, com paredes de barro, proporciona uma experiência imersiva, em que o ambiente se funde com a criação artística, intensificando sua prática. O reconhecimento de seu trabalho se estende além do Brasil, com exposições e coleções em países como Canadá, Bélgica, Portugal e Argentina.

Rafael Chavez -Artista plástica trans de Santa Luzia, Paraíba. Suas obras falam das interseções entre corpo, paisagem, identidade e espiritualidade, tendo essa vivência atravessada pela intensidade dos mistérios do sertão nordestino da caatinga, e sua fauna e flora.



Com habilidades em óleo, acrílica, aquarela, pintura digital, animação e escultura, Rafael dialoga também sobre pertencimento e corporeidades queer. Desafiando normas, sua poética celebra a diversidade e as possibilidades do desconhecido.

SERVIÇO:

Exposição “o eixo virou seta”, da Boi Galeria, na ArtRio

Dias 25 a 29 de setembro

Programa Brasil Contemporâneo

Marina da Glória (Av. Infante Dom Henrique, s/n, Glória, Rio de Janeiro)

Ingressos neste link

