luto Bozo brasileiro morreu nessa terça-feira (18) Ator, conhecido por ser o primeiro intérprete do Bozo no Brasil, atuou como o palhaço infantil de 1980 a 1985 e sofreu com a dependência química

O ator Wanderley Tribeck, conhecido como o primeiro a interpretar o palhaço Bozo no Brasil, morreu na noite de terça-feira (18). Humorista estava internado no Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, após passar mal pela manhã. De acordo com a família, ele teve um infarto.

Tribeck interpretou o palhaço Bozo de 1980 a 1985 sob o nome artístico de Wandeko Pipoca. No ano passado ele lançou "Da Morte para a Vida", biografia em que narra a sua trajetória antes e depois da televisão.

Ator era integrante da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, e atuava como pastor evangélico. Em entrevista há dois anos, ao podcast "Inteligência Ltda.", Tribeck contou que recebeu oferta boa para voltar a interpretar o Bozo em 2017, mas não aceitou.

Ele explicou na época: "Não seria bom para mim ser pastor e voltar a ser palhaço. A Bíblia diz: 'e alguém está em Cristo, nova criatura é'. Era uma grana alta. Quem vai para Jesus não sai mais".

Nos últimos anos, ele brincava com o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro ter ganhado o apelido de "Bozo" dos seus detratores. "A esquerda está elogiando o nosso presidente quando chamam ele de Bozo, porque o Bozo conquistou uma legião de amigos", disse em um vídeo postado nas redes sociais".

Tribeck foi o primeiro Bozo, mas não o último. Os três atores que representaram o palhaço no Brasil se envolveram em tantos dramas que um jornal chegou a cunhar o termo “A maldição do Bozo”, em 1991. Tribeck sofreu com o alcoolismo e com as drogas e foi deixado pela mulher, em 2000. Antes de entrar para igreja, ele chegou a morar na rua.

A sua trajetória é semelhante a de Arlindo Barreto, que o substituiu como Bozo de 1982 a 1987. A vida desregrada de Barreto nos anos em que interpretou o palhaço inspirou o filme "Bingo", de 2017.

Até mesmo os atores-suplentes, que ficavam na reserva para entrar em caso de emergência, narraram ter tido uma história turbulenta. Marcos Goés contou ter cheirado cocaína no camarim antes de entrar no palco.

Terceiro ator a assumir Bozo como titular, Luis Ricardo pegou fogo ao vivo no Programa do Ratinho em 2017, quando fazia a sessão de merchandising da atração. Ele foi atendido no ambulatório da emissora e sofreu apenas queimaduras superficiais.

