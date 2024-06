Morre mestre Manoel Vieira, líder do bloco rural Estrelinha, de Nazaré da Mata

A- A+

Morreu na madrugada desta quarta-feira (19), aos 92 anos, o mestre Manoel Vieira, líder do bloco rural Estrelinha.



Manoel faleceu em sua residência, no município de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Nascido em Vicência, na Mata Norte, e criado em Nazaré da Mata, o mestre Manoel Vieira dedicou seis décadas de sua vida ao bloco rural Estrelinha, uma das agremiações carnavalescas mais antigas de Pernambuco.

"Mestre Manoel foi um verdadeiro guardião das tradições. Sua contribuição para a cultura pernambucana é inestimável. Ele deixa um legado que será lembrado por muitas gerações", afirmou o neto do artista, Nailson Vieira.

O velório de mestre Manoel Vieira será realizado na capela do Cemitério São Sebastião, no centro de Nazaré da Mata, a partir das 11h desta quarta-feira. Já o velório será às 17h, no mesmo local.



"Queremos celebrar a vida e a obra de Manoel Vieira. Ele sempre dizia que o carnaval é alegria, e é assim que ele gostaria de ser lembrado", comentou o atual presidente do bloco, Narcisio Vieira, que já pensa em homenagear o mestre no Carnaval de 2025.

