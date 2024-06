A- A+

Transporte Linha Sul do Metrô do Recife: paralisação trouxe transtornos na volta para casa Passageiros que foram à Estação Recife à noite também não puderam utilizar o transporte que vai até a Estação Cajueiro Seco

A volta para casa dos passageiros que fazem uso regularmente do Linha Sul do Metrô do Recife foi marcada novamente pela impossibilidade de utilizar o transporte por conta dos problemas na rede aérea entre as estações Imbiribeira e Largo da Paz.



Até as 19h desta terça (18), o serviço continuava paralisado - o transtorno começou no início da manhã.

“Normalmente, eu gasto 40 minutos da minha casa, no Jordão, até o meu trabalho, nos Aflitos. Hoje foram três horas pela manhã, tendo que pegar os ônibus. Agora vou fazer a mesma coisa e talvez levar o mesmo tempo”, informou Rosália Maria, de 56 anos.

Passageiros que tinham sofrido mais cedo com a paralisação imaginavam que o problema já estaria resolvido no final da tarde. “Eu moro no Ipsep e utilizo diariamente o metrô. Pensei que tinha voltado a Linha Sul, mas vou ter de ir agora para a [Avenida] Dantas Barreto e pegar um ônibus por lá”, lamentou Paulo Roberto, de 55.

"Quase todo dia tem problema no metrô aqui. Falta mais investimento na infraestrutura tanto na Linha Sul como no Centro", disse Ralf Jones, técnico em celular.

Com a paralisação, o Grande Recife Consórcio de Transportes montou um esquema especial de ônibus. Para quem estiver em Joana Bezerra, a saída é pegar as linhas 080 TI Joana Bezerra / Boa Viagem e 026 TI Aeroporto / TI Joana Bezerra.

Além disso, nessa situação em particular, onde apenas a Linha Sul do metrô está inoperante, os usuários podem utilizar a Linha Centro (Camaragibe ou Jaboatão) para se deslocar até o TI Afogados. Lá, o passageiro pode embarcar na linha 115 TI Aeroporto/ TI Afogados, que percorre a Avenida Mascarenhas de Moraes até o TI Aeroporto.

Aos que desejam ir para Prazeres e Cabo, a opção é embarcar na linha emergencial TI Cajueiro Seco / TI Aeroporto no TI Aeroporto para seguir destino até o Cabo, utilizando as linhas do TI Cajueiro Seco.

