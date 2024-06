A- A+

São João 2024 São João da Pessoa Idosa do Recife reúne 6 mil pessoas no Classic Hall; veja imagens O evento chegou à 19ª edição na tarde desta terça-feira (18)

O São João da Pessoa Idosa do Recife foi realizado na tarde desta terça-feira (18), no Classic Hall, na Região Metropolitana da Capital pernambucana.

Gratuito, o evento, que é promovido pela Prefeitura do Recife chegou à 19ª edição dedicado exclusivamente ao público idoso.

A estimativa da organização do evento é de que 6 mil pessoas passaram pela festa das 14h às 17h, no Classic Hall.

A apresentação artística de todo o evento ficou por conta do cantor Carlinhos Monteverde, que animou o público com músicas tradicionais e do seu repertório.

Ao final das apresentações no palco, o São João da Pessoa Idosa do Recife, que é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, terminou com uma quadrilha animada.

Cacilda Medeiros, gerente da Pessoa Idosa do Recife, ressaltou a importância dessa população transmitir a cultura junina e ter direito ao lazer.

"A gente busca manter as tradições, porque é a pessoa idosa que transmite essa cultura. Muito provavelmente, quem apresentou o São João foi uma avó, pai ou tio/tia mais velho. Essa tradição tem que ser mantida e esse espaço é seguro e agradável, com música boa", afirmou.

"Essas pessoas idosas podem ocupar qualquer espaço no São João do Recife, mas, nesse evento, é especial. Estamos também fazendo o que propõe o estatuto da pessoa idosa, que é o direito ao lazer e à cultura", completou Cacilda.

Além dos festejos juninos, a Gerência da Pessoa Idosa organiza eventos tradicionais na programação cultural recifense, como o Concurso da Rainha e do Rei da Pessoa Idosa e o Baile Municipal da Pessoa Idosa.

Região Metropolitana do Recife presente

O público presente ao evento tinha representantes dos Grupos de Convivência do Recife, além de pessoas idosas e Grupos de Convivência de outros municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Moradora de Paulista, na RMR, Vânia Carvalho estava acompanhada do boneco "Toinho", que ela mesma produziu. O cangaceiro remetia ao marido de Vânia, que não curte sair para locais com multidão.

"Tanto no São João como no Carnaval, um evento como esse é muito importante para nós, da melhor idade, porque temos a oportunidade de diversão. Agradecemos a quem promoveu a festa, que vem gente de todos os lugares".

Aos 75 anos, Edite Maria saiu de São Lourenço da Mata para curtir mais uma vez o evento. Vestida de noiva, ela aprovitava pela terceira vez o São João.

"Dancei e me diverti muito. Estou muito feliz. Graças a Deus, com saúde e é uma vitória na minha vida", disse alegre.



