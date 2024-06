A- A+

São João do Recife 2024: confira a programação desta terça-feira (18) Estão previstas a realização da Exposição Culinária Afro-Brasileira e o primeiro dia das finais do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

O São João do Recife retoma a programação nesta terça-feira (18), e tem programação recheada para a população. Para o dia, está prevista a realização da Exposição Culinária Afro-Brasileira, além do primeiro dia das finais do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

Vale ressaltar, ainda, que a programação de shows segue em pausa, tanto no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, quanto na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, Centro. As atrações retornam apenas na quarta (18).

Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino

Muito aguardada, a 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino chega ao Sítio Trindade na noite desta terça. O evento, que acontece das 18h às 23h, vai contar com mais de 6.000 itens para degustação.

Sítio Trindade recebe 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino nesta terça (18). - Foto: Marcos Pastich/PCR

Os festejos juninos remetem a rituais pagãos da Europa pré-cristã e tinham relação com o fogo e a fertilidade. Mais tarde, o dia 24 de junho passou a ser significativo para os católicos, pois é quando se comemora o nascimento de São João Batista, o santo que batizou Jesus Cristo.

Depois disso a data passou a ser também muito importante para as religiões afro-brasileiras, já que é dedicada a Xangô, o orixá da justiça. Tanto São João quanto Xangô são homenageados através de um símbolo tradicional das festas juninas: a fogueira. A 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino também tem o objetivo de contar um pouco da história de Xangô.

Para além da degustação, o momento também será regado a muita música, com 10 expositores e 36 artistas.

Confira, abaixo, a programação da 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira.



Dia 18 (Terça-feira)

18h - Celebração aos ancestrais Àdúrà (reza) e início do Sirè-Orin Òrìsà, Vodun, Nkise (cânticos) à Divindade ÈSÚ

19h - Início da degustação - Continuação do Sirè (cânticos) - Grande Roda

20h - Entrega da Comenda “Gente que realiza”

20h30 - Celebração à Divindade SÀNGÓ - Todos dançam e cantam celebrando o Elemento Sagrado do Rei – Fogo

21h - Entrega do Prêmio - ÌYÁBÀSÉ 2024

22h - Término do Sirè

23h - Apresentação Cultural - Encerramento

Concurso de quadrilhas

Ao todo, 12 quadrilhas participam das finais, que acontecem no Sítio Trindade. Nessa primeira etapa, seis equipes se apresentam. Após isso, na quarta, será a vez dos demais seis grupos.

Para esta terça-feira, se apresentam as quadrilhas: Zabumba, Traquejo, União Junina, Dona Matuta, Bacamarte e Raio de Sol. As finais começam a partir das 20h.

Cada uma das 12 quadrilhas finalistas receberá um prêmio de R$ 4,2 mil pela classificação. As cinco vencedoras receberão ainda um total de R$ 60 mil em prêmios, assim distribuídos: R$ 19,5 mil para a campeã; R$ 13,5 mil para a vice-campeã; R$ 10,5 mil para a terceira colocada; R$ 9 mil para a quarta; e R$ 7,5 mil para a quinta.

Além das premiações coletivas, profissionais que se destacarem na disputa receberão uma quantia de R$ 750,00 cada nas categorias Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreógrafo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista) e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

Confira, abaixo, a programação do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Dia 18 (Terça-feira)

20h00 - Quadrilha Junina Zabumba

20h35 - Quadrilha Junina Traquejo

21h10 - Quadrilha União Junina

21h45 - Quadrilha Junina Dona Matuta

22h20 - Quadrilha Junina Bacamarte

22h55 - Quadrilha Junina Raio de Sol

