FESTAS JUNINAS São João 2024: veja onde comprar fogos certificados e fogueira no Recife; confira cuidados Corpo de Bombeiros dá dicas de como brincar com segurança

Que o clima do São João 2024 já chegou e veio com tudo ninguém tem dúvida.

Para festejar a época dos santos, nada melhor do que a tradição que permeia o mês de junho, como soltar fogos e acender fogueiras, seja para assar milho ou seguir, simplesmente, o simbolismo desse adorno.

A reportagem da Folha de Pernambuco rodou a cidade do Recife em busca de locais que vendam os artifícios do São João, de forma segura e prática, sempre prezando pela segurança dos clientes que gostam e vivem o período junino com intensidade.

Fogos

Na barraca de Cristiano dos Fogos, na avenida Beira Rio, no bairro da Torre, Zona Norte do Recife, próximo à pista de cooper, é possível encontrar fogos para todos os gostos e idades que curtem o São João.

Ele possui certificado de segurança do Corpo de Bombeiros e vende apenas os itens permitidos pela corporação.

Cristiano dos Fogos | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Temos mais de 40 anos de tradição. Eu era criança quando essa barraca foi aberta pela minha avó. Temos desde traque de massa até bomba rojão. Todos devem ser usados com segurança, claro, e boa procedência”, destacou o vendedor.

O pacote com 12 unidades de estrelinha custa R$ 10. Já o traque de massa com 10 caixas, contendo 25 unidades, cada, custa R$ 10.

O vulcão é vendido por R$ 5, e 10 unidades da Chuva de prata custam R$ 10. A bomba rojão de vara custa R$ 25, a unidade.

É possível encontrar Cristiano no Instagram, pelo @cristiano_dos_fogos.

Além dos fogos, lá é possível encontrar fantasias, laços de fita e faixas de rei e rainha do milho.

Fogueira

Quando o assunto é fogueira, Tânia Maria fala com propriedade. Ela comercializa o produto característico do São João às margens do Canal do Arruda, Zona Norte da cidade, por detrás do Estádio do Santa Cruz.

Comércio de fogueiras, na Zona Norte do Recife | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Eu vendo aqui há mais de 30 anos. Meus filhos cresceram me viram negociando aqui neste local. Todo mundo me conhece e quando pensa em fogueira, já vem em Tânia da Fogueira, porque sabe que é de qualidade”, disse ela.

Em Tânia, a fogueira mede 1,5 metro e custa R$ 50. O frete fica por conta do cliente.

Ela tem auxiliares que fazem o serviço, mas o valor depende da distância. Para comprar fogueiras com Tânia, é preciso entrar em contato pelo (81) 9. 8741-1080.

Corpo de Bombeiros chama atenção

De acordo com a corporação, 25% dos atendimentos emergenciais realizados pelo CBMPE decorrentes de queimaduras térmicas ocorrem nos meses de festejos juninos.

As lesões provocadas podem ser de 1º, 2º ou 3º grau, atingindo desde a camada superficial da pele até músculos e ossos.

Além disso, há, ainda, o risco de infecção e hipotermia já que a pele serve de barreira de proteção e de controle de temperatura do corpo humano.

Isso quer dizer que é preciso acender o sinal de alerta quanto ao uso dos artifícios do São João.

Fogos

Sobre os fogos de artifícios, o Corpo de Bombeiros alerta a população para que adquira-os apenas em locais autorizados e certifique-se de comprá-los em estabelecimentos licenciados e que sigam as normas de segurança:

- Leia as instruções antes de usar qualquer tipo de fogo de artifício e não manuseie próximo ao rosto ou corpo;

- crianças devem ser supervisionadas o tempo todo e não devem manusear fogos de artifício;

- não manipule fogos de artifício se tiver consumido bebidas alcoólicas.

Fogueiras

Para as fogueiras, é preciso escolher um local seguro, longe de árvores, postes, fios elétricos e materiais inflamáveis.

Use apenas lenha seca e evite o uso de combustíveis líquidos, como álcool ou gasolina, para acendê-la e nunca deixe a fogueira sem supervisão, mantendo sempre um balde de água ou areia por perto para emergências.

Em caso de acidentes

Para evitar transtornos causados por acidentes, o CBMPE indica que a pessoa lave a área afetada com água corrente fria ou gelada por pelo menos 20 minutos.

Não coloque gelo, manteiga ou remédios caseiros sobre a queimadura e em casos mais graves, procure atendimento médico imediatamente.

Além das queimaduras, o uso incorreto de fogueiras e fogos de artifícios pode ocasionar outros acidentes, como a inalação de fumaça e mutilação de membros.

Para mais necessidades, a corporação pode ser acionada pelo número 193.

HR é referência no setor de queimados

De acordo com o médico Marcos Barretto, chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração, que fica no Derby, Centro do Recife, diariamente chegam à unidade de saúde casos de pessoas que se feriram em casa.

“Durante esse período junino, nós, profissionais de saúde, fazemos o alerta sobre o assunto, mas é atemporal, e faz vítimas o ano inteiro, principalmente em casa. E a maioria delas faz parte das classes mais vulneráveis, C e D, que não têm instrução”, afirma o médico.



Segundo ele, 90% das crianças queimadas têm como causas principais as queimaduras provocadas por líquidos quentes, eletricidade e álcool.

No ano passado, quase 600 crianças deram entrada na unidade.

Quando envolve adultos, os casos mais comuns são os de queimaduras provocadas por álcool, descargas elétricas, incêndios, agressões, além dos casos em que as vítimas são alcoolistas.

“Acontece quando as pessoas chegam em casa, vão fumar, por exemplo, e, por desatenção ou descuido, acaba pegando fogo em objetos e até na casa toda. Ou vão mexer em postes e telhados dos imóveis e acabam levando choque", informa.

Desde o fim de abril deste ano, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não é permitida a venda de álcool líquido com teor a 70% em supermercados, como era possível na pandemia - de forma extraordinária.

"Também é muito comum as mulheres se queimarem fazendo comida, utilizando álcool, porque não têm dinheiro para comprar botijão de gás. São casos que nos mostram, diariamente, que a educação é fundamental para prevenir a doença, e que ela está ligada às condições sociais das pessoas”, complementa Barretto.

Em caso de queimaduras leves, deve-se colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, com jato suave, por aproximadamente dez minutos, até resfriar o local.

Já em situações em que as queimaduras acometem grandes extensões do corpo e são causadas por substâncias químicas ou eletricidade, a vítima deve procurar um serviço de saúde o mais rápido possível para receber os cuidados adequados.

