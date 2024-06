São João de Arcoverde de 2024: confira a programação da festa, que começa nesta terça (18)

A- A+

O São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, começa nesta terça-feira (18). Ao todo, são 10 dias de festa, com uma programação diversa que conta com grandes nomes da música pernambucana, como Raphaela Santos, Priscila Senna e Mano Walter.

Homenagem aos artesãos

Neste ano, o tema do São João de Arcoverde é “As mãos que produzem artes plásticas e artesanato no Portal do Sertão, viram vitrine na melhor festa de São João!”.

Na abertura, nesta terça, artistas plásticos e artesãos do município serão chamados ao palco para receberem homenagem.

A expectativa para este ano é superar o sucesso do ano passado, quando mais de 1.300 leitos da rede hoteleira foram ocupados durante o ciclo junino no município. No mês de junho, aproximadamente R$ 60 milhões circulam pela cidade por conta da movimentação de pessoas.

Grandes atrações

Como já é tradicional, a festa do São João de Arcoverde se divide nos polos Multicultural e Raízes do Coco.

Na abertura, o público contará com apresentações da Quadrilha Junina Portal do Sertão e do Coco Trupé de Arcoverde, às 20h e 21h, respectivamente. Após isso, será a vez do grupo Fulô de Mandacaru comandar a festa, a partir das 23h. Para fechar, o cantor Tarcísio do Acordeom sobe no palco, às 0h.

Na quarta-feira, algumas das grandes atrações da festa também sobem ao palco, como Raphaela Santos e Priscila Senna. Essa última, inclusive, convidou o público para o show, por meio de vídeo nas redes sociais.

“Nesta quarta tem Priscila Senna no São João de Arcoverde. Todo mundo chega cedo, meu show é às 20h, e eu conto com a presença de todos”, afirmou.

Confira, abaixo, a programação completa do São João de Arcoverde de 2024.

Polo Multicultural

Terça – 18/06

Quadrilha Junina Portal do Sertão

Coco Trupé de Arcoverde

Fulô de Mandacaru

Tarcisio do Acordeon



Quarta – 19/06

Sílvia Regina

Priscila Senna

Raphaela Santos



Quinta – 20/06

George Silva

Capim com Mel

Mano Walter



Sexta – 21/06

Nanara Bello

Maria Clara

Luan Douglas



Sábado – 22/06

Ciro Santos

Assisão

Eliane - A Rainha do Forró



Domingo – 23/06

Coco Raízes de Arcoverde

Maciel Melo

Geraldinho Lins



Segunda – 24/06

Forró de Candeeiro

Cristina Amaral

Tributo a Dominguinhos (Liv Moraes e Nena Queiroga)

Terça – 25/06

Festival de Quadrilhas

Festival da Fé



Quarta – 26/06

Marzinho de Arcoverde

Wallas Arraes

Iguinho e Lulinha



Quinta – 27/06

Kaik Gois

Limão com Mel

Henry Freitas



Sexta - 28/06

Samba de Coco das Irmãs Lopes

Fabinho Testado

Léo Magalhães

Polo Raízes do Coco

Quinta – 20/06

17h - Samba de Coco Quebra Coco Aliança

18h30 - Leandro Vaz

20h - Isabela Moraes

Sexta – 21/06

17h – Samba de Coco Pisada Segura

18h30 - Maciel Salú

20h - Valdinho Paes

Sábado – 22/06

17h – Samba de Coco Irmãs Lopes

18h30 - Siba

20h - Isadora Melo

Domingo – 23/06

17h - Samba de Coco Fulô do Barro

18h30 - Ave Sangria

20h - Romero Ferro

Segunda - 24/06

17h – Samba de Coco Raízes de Arcoverde

18h30 - Clayton Barros

20h - Forró na Caixa

Quinta – 27/06

17h – Samba de Coco Eremim

18h30 - Josildo Sá

20h - Juliano Holanda

Sexta - 28/06

17h – Samba de Coco Trupé de Arcoverde

18h30 - Karynna Spinelli

20h - Nando Cordel



