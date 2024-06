São João: Biblioteca Pública de Pernambuco promove programação infantil nesta terça (18)

A- A+

Já em clima de São João, a Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE) promove, nesta terça-feira (18), às 9h, uma programação voltada para o público infantil.

Se trata do Arraiá Junino Infantil, que acontece no prédio sede da Biblioteca, localizado no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.

No evento, serão propostas contações de histórias, atividades recreativas, além de muita música. No local, também deve haver foco para o papel da leitura no desenvolvimento das crianças.

“As festas juninas fazem parte da nossa cultura. Então, a gente quer que as crianças cresçam sabendo quais são as histórias, as músicas, as manifestações culturais que fazem parte do período. Isso forma o caráter da criança, que vai se tornar um adolescente, um adulto, um idoso, que vai perpetuar isso para as outras gerações”, destacou a gerente geral da BPE, Renata Lapenda Lins.

Vale ressaltar, ainda, que o evento será gratuito, sem necessidade de inscrição prévia.

“A gente também quer receber os pais dessas crianças, porque é um momento de conexão entre eles. A festa junina já é uma coisa muito lúdica, muito colorida, muito animada, muito alegre. E a gente quer muito fazer nossas crianças vivenciarem isso, vivenciarem com alegria, com leveza e responsabilidade”, completou a gestora.

Arraiá Infantil da BPE

Local: Setor infantil da BPE (endereço: rua João Lira, s/n - Santo Amaro, Recife - PE)

Horário: 9h

