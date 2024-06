A- A+

São João 2024 São João da Pessoa Idosa do Recife acontece nesta terça-feira (18) A 19ª edição do São João da Pessoa Idosa do Recife deve reunir cerca de 6 mil pessoas no Classic Hall, na Região Metropolitana do Recife

A 19ª edição do São João da Pessoa Idosa do Recife, festa junina dedicada ao público idoso promovida pela Prefeitura do Recife, acontece nesta terça-feira (18).

O evento é gratuito e pretende reunir integrantes dos diversos Grupos de Convivência do Recife, além de pessoas idosas e Grupos de Convivência da Região Metropolitana, das 14h às 17h, no Classic Hall, na Região Metropolitana do Recife.

Promovido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD).

A 19ª edição do São João da Pessoa Idosa do Recife deve reunir cerca de 6 mil pessoas.

São João da Pessoa Idosa do Recife

Grupos de forró diversos irão garantir a trilha sonora da festa, que faz parte das ações desenvolvidas pela Gerência da Pessoa Idosa, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Além dos festejos juninos, a Gerência da Pessoa Idosa organiza eventos tradicionais e bastante prestigiados, como o Concurso da Rainha e do Rei da Pessoa Idosa e o Baile Municipal da Pessoa Idosa.

"Oferecer lazer e cultura para essa população é parte da missão da nossa gerência. Este é um evento sempre muito aguardado por esse segmento, em um local amplo, confortável e seguro", afirma a gerente da Pessoa Idosa da Prefeitura do Recife, Cacilda Menezes.

A gerente ressalta, ainda, que vivenciar a tradição das festas juninas contribui significativamente para o bem estar físico e emocional desse grupo social.

