São João de Olinda de 2024: confira a programação da festa, que começa nesta quinta (20)

O São João de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, começa nesta quinta-feira (20).

A programação deste ano contará com 10 dias de festa e terá como destaques os shows de Dudu do Acordeon e Família Salustiano, além da apresentação da Quadrilha Junina Raio de Sol.

As atrações juninas acontecem na Praça do Carmo, principal polo do São João da cidade, e no Circuito do Milho, que estará presente na Feira de Peixinhos, em Sítio Novo, na Feira de Rio Doce, no Centro Comercial de Ouro Preto e no Alto da Bondade.

A Prefeitura também apoiará outros eventos distribuídos pela cidade.

"Para nós, é gratificante termos uma programação tão extensa de São João, descentralizada, com música para todos os gostos. Nos últimos anos, Olinda passou a ser muito vista no estado durante a festa junina por valorizar o São João raiz. E em 2024 não poderia ser diferente", disse o prefeito de Olinda, Professor Lupércio.



"Estamos com programação na Praça do Carmo, nosso Circuito do Milho passará por vários bairros, além dos eventos que contarão com o apoio da Prefeitura de Olinda. Todos estão convidados. Será uma festa para todas as idades", acrescentou a secretária de Patrimônio e Cultura de Olinda, Gabriela Campelo.

A primeira apresentação na Praça do Carmo acontece neste sábado (22), com a Quadrilha Junina Raio de Sol, às 16h.

Confira a programação completa:

Praça do Carmo

22/06

16h - Quadrilha Junina Raio de Sol

17h - Família Salustiano

18h - Luanny Vital

20h - Banda Santropê

22h - Allan di Boa

0h - Renato Pires



23/06

16h - Junina Coração

16h40 - Letícia Bastos

18h - Noara Marques

20h - Will

22h - Nailson Vieira (participação Siba)

0h - Dudu do Acordeon



Circuito do Milho

22/06

8h - Angelo Gabriel (Feira de Peixinhos)

8h - Trio Lenílson Filho (Sítio Novo)

8h - Trio Raminho do Acordeon (Feira de Rio Doce)

8h - Banda Forró sem Fronteiras (Centro Comercial de Ouro Preto)

8h - Banda Xinelo Rasgado (Alto da Bondade)



23/06

8h - Trio Raminho do Acordeon (Feira de Peixinhos)

8h - Deivinho Sanfoneiro (Feira de Rio Doce)

14h - Banda Forró sem Fronteiras (Feira de Rio Doce)



Eventos com o apoio da prefeitura

20/06

17H - Comida de Axé - Mercado Eufrásio Barbosa



21/06

19h - Frevodrilha (Orquestra Henrique Dias e Cia Brasil por Dança) - Largo do Guadalupe



22/06

15h - São João do Minhocão (cortejo Minhocão) - Largo do Amparo

19h - 19º Forró de Salú – São João da Casa da Rabeca do Brasil - Casa da Rabeca

21h - São João da Rua Bispo Coutinho de Baixo (Grupo Sombatuki) - R. Bispo Coutinho, 681

23h - Arraiá do Peneirão (Forró Escatelado) - Clube Atlântico



23/06

20h - Arraiá do Peneirão (Bendito Macuca) - Clube Atlântico

23h - Arraiá do Peneirão (Orquestra de Bolso) - Clube Atlântico

23h40 - São João da Rua da Palha (A Cocada) - Rua da Palha



24/06

21h - Arraial do Largo do Amparo (Maestro Oseas) - Largo do Amparo



27/06

São Pedro não é Mult (Nailson Vireira, Mestre Bi e Larissa Lisboa) - Clube Atlântico



28/06

18h - Beguiri de Xangô (Afoxé Alafin Oyó) - Clube Atlântico



29/06

20h - Coco da Xambá - Edição 59 (Frevodrilha e Orquestra Henrique Dias) - Rua Severina do Paraíso da Silva, 65, Quilombo da Xambá

22h - 35º Aniversário da Sambada do Coco do Pneu - Rua Bom Jesus, Beco do Pneu, Amaro Branco

23h - Arraiá do John - Orquestra de Bolso - Clube Atlântico

