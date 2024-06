Brasileiro de 30 anos, que viralizou na internet, mostra como se transforma em sósia de Will Smith

A- A+

O nome dele é Naio Barreto. Mas quase todo mundo o conhece como Will Baiano. Sósia "de mentirinha" de Will Smith, o baiano de 30 anos — que nasceu e vive na cidade Camaçari (BA), na região metropolitana de Salvador (BA) — conquistou sucesso repentino nas redes sociais após publicar vídeos em que aparenta ser o ator americano.



Nesta semana, viralizaram duas imagens do rapaz ao lado de um colega idêntico ao comediante Martin Lawrence, com quem Will forma uma parceria longeva no cinema, na franquia "Bad boys", que acaba de ganhar a quarta sequência nos cinemas: numa delas, os brasileiros aparecem com o uniforme de funcionários de uma empresa de gás, sentados no meio-fio; em outra, eles estão num bar, tomando cerveja de uma marca nacional.

"Se isso não é inteligência artificial, esses caras são muito parecidos com Will Smith e Martin Lawrence", comentou um internauta, por meio do X (antigo Twitter). "Eu tô um pouco chocada com esses dois", surpreendeu-se outra pessoa no microblog. "Meu deus, fiquei até confusa", escreveu outra usuária da rede social. "Os caras parecem mais o Martin Lawrence e o Will Smith do que os próprios Martin Lawrence e Will Smith", brincou mais uma pessoa.





Desde os 22 anos, Naio ouve de familiares e amigos que sua fisionomia lembra vagamente a de Will Smith, um de seus maiores ídolos. Pois bem, na juventude, de tanto que escutava isso, ele resolveu ir a uma festa à fantasia vestido com uma reprodução do figurino de " MIB — Homens de preto" (1997). Foi o maior rebu. Daí em diante, o baiano passou a curtir a folia de Salvador — ano sim, ano sim — sempre na pele de... Will Smith.

A ideia de se "lançar", de maneira mais formal, na internet, como uma espécie de "gêmeo tropical" de Will Smith surgiu há mais menos quatro anos, durante a pandemia. À época, Naio experimentou o aplicativo Impressions — que utiliza ferramentas de inteligência artificial para inserir o semblante de outra pessoa no próprio rosto — e curtiu o resultado. O app funcionava assim: bastava inserir a imagem de uma pessoa, ser minimamente parecida com ela e... pá: estava realizado o efeito, também conhecido com deepfake, prática que não é considerada ilegal no país.

Pois é, a verdade é mesmo esta. A rigor, Naio não é tãããão parecido assim com Will Smith. Nos últimos anos, depois que o aplicativo Impressions saiu do ar, ele até deu uma sumida da internet, porque não havia outra maneira de sustentar a máscara criada com o auxílio de um filtro digital. Até que... Um novo app, com a mesmíssima função do Impressions, foi lançado recentemente. Nas redes sociais, Naio faz questão de deixar tudo às claras, mas nem todo mundo está atento à informação.

— O tanto de gente que acha que sou realmente daquele jeito... Muitas pessoas me perguntam se sou mesmo o Will Smith. Fica uma discussão nos meus comentários (risos)! Mas minha intenção é deixar claro que essa brincadeira é gerada com a ajuda de inteligência artificial. Nunca quis enganar ninguém — reforça ele, que convidou um "amigo de um amigo" para se juntar a ele e encarnar o papel de Martin Lawrence, aproveitando a estreia do novo "Bad boys 4". — Fomos até convidados para o pré-lançamento do filme! E vem mais novidade por aí.

Após a fama nas redes sociais — hoje já são mais de 500 mil seguidores no Instagram —, Naio abandonou o curso de Publicidade e abriu um bar, em sua cidade natal, com a quantia que adquiriu com os eventuais "publiposts" (ações comerciais realizadas na web). Ele está contente com o resultado do trabalho inusitado.

— Muita gente chega no meu bar pela referência do Will Baiano. As pessoas já entram e perguntam: "Cadê o Will?" — afirma. — Esse trabalho na internet vem, para mim, como um bônus. Consegui abrir meu bar e trouxe minha mãe, que morava em São Paulo, de volta para a Bahia... A internet melhorou minha vida, mas não me trouxe nada grande para eu ostentar, sabe? Com certeza, está dando para organizar minha vida. Meu vídeo está rodando o mundo!

Deixando as ferramentas de inteligência artificial de lado, Naio garante que se acha realmente parecido com Will Smith. Nem tudo é fake, ele diz:

— Quando estou com a roupa parecida com a que Will Smith usa nos filmes, de óculos escuros e com o mesmo corte de cabelo, fico igualzinho — comenta. — Estou fazendo campanha nas redes para que meus vídeos cheguem ao Will.

Veja também

AÇÃO Justiça publica edital e chama lesados do Rock in Rio 2022; entenda como aderir à ação