A- A+

CINEMA Brasileiros reagem a anúncio de Fernanda Torres no Oscar 2025: "Clima de Copa do Mundo" Artista concorre à maior premiação mundial do cinema na categoria de melhor atriz pelo trabalho no filme 'Ainda estou aqui'

Brasileiros inundaram as redes sociais, nesta quinta-feira (23), após a Academia de Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciar a lista completa de indicados ao Oscar 2025. A inclusão do nome de Fernanda Torres na categoria melhor atriz — pela performance como protagonista no filme "Ainda estou aqui" — gerou euforia na internet.



No chat da transmissão ao vivo realizada pela instituição de Hollywood por meio do YouTube, havia praticamente apenas comentários de brasileiros. O longa de Walter Salles também foi indicado à categoria melhor filme.

"Gente... Que corrente linda! Independente de qualquer coisa, o que vivemos desde Veneza foi único! Eu estou emocionada!", afirmou uma internauta, lembrando que "Ainda estou aqui" venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, em 2024.

"Eu já sabia disso", celebrou outra pessoa, por meio do YouTube. "Vai, Brasil!", comemorou um usuário do X. "Já é clima de Copa do Mundo", comparou mais uma pessoa.

A lista de indicados ao Oscar 2025 foi anunciada na manhã desta quinta-feira (23), em cerimônia apresentada por Rachel Sennott e Bowen Yang, realizada do Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills.

Esta é a primeira vez na História que uma produção brasileira é indicada na categoria de melhor filme. Antes, "O pagador de promessas", em 1963; "O quatrilho", em 1996; "O que é isso, companheiro?", em 1998; e "Central do Brasil", em 1999, concorreram a melhor filme internacional (neste último, Fernanda Montenegro também disputou o troféu de atriz).



Fernanda foi a grande vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz de filme dramático, desbancando nomes como Angelina Jolie (que concorria por "Maria Callas"), Pamela Anderson (“The Last Showgirl”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”), e Kate Winslet (“Lee”).

Veja também