famosos Bruna Biancardi reúne amigas em "dia de spa" enquanto Neymar anuncia nascimento de Helena Internautas lembram que jogador não acompanhou o parto de Mavie, de 9 meses, fruto do relacionamento com Bruna, a quem ele traiu

A influenciadora Bruna Biancardi, com quem Neymar mantém um relacionamento marcado por idas e vindas desde o início de 2022 — os dois são pais de Mavie, de 9 meses —, reuniu amigas, em casa, para um "dia de spa, trabalho e fofoca", nas palavras dela, enquanto o jogador de futebol anunciava, por meio do Instagram, o nascimento de Helena, fruto da relação extraconjugal com a modelo Amanda Kimberlly.

Internautas vêm lembrando que o esportista não compareceu ao parto de Mavie, em outubro de 2023.

As comparações entre o comportamento de Neymar em ambas as ocasiões encheram as redes sociais na manhã deste sábado (20).

"Imagina a Bruna Biancardi vendo que o cara traiu ela logo após parir e ainda assistiu ao parto da filha que ele teve com a amante e não assistiu ao parto da filha que teve com ela. Esse fardo eu não aguentaria", constatou uma internauta, por meio do X.

"Gente, vamos deixar a Biancardi viver a vida dela como quiser", manifestou-se uma seguidora da influenciadora digital. "Não entendo por que tem gente querendo criar uma rivalidade envolvendo crianças", queixou--se outra pessoa.

Em 2023, Neymar não pôde comparecer ao nascimento de Mavie porque estava fora do Brasil. Dias depois, o jogador foi liberado do Al-Hilal, time da Arábia Saudita pelo qual atua, e chegou ao Brasil de helicóptero para visitar a bebê.

"O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto, pois não estava no Brasil. Mesmo assim, se fez presente o tempo todo", comentou Bruna Biancardi à época.

No nascimento de Helena, no dia 3 de julho, Neymar foi à maternidade, ao lado do filho mais velho — Davi Lucca, do antigo relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas. Apenas duas semanas depois, publicou fotos no local, mostrando-se emocionado.

Quem é a mãe de Helena, filha de Neymar?

Mãe da terceira filha de Neymar — a recém-nascida Helena —, a modelo Amanda Kimberlly vem sendo comparada, nas redes sociais, com a atriz Bruna Marquezine, com quem o jogador namorou entre 2013 e 2018, e a influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de 9 meses, fruto de um recente (e atual) relacionamento com o atacante.

Da esquerda para a direita, Amanda Kimberlly, Bruna Marquezini e Bruna Biancardi (Foto: Instagram/Reprodução)

Internautas apontam que as três mulheres possuem semelhanças físicas significativas. "Gente, o Neymar é obcecado pela Bruna Marquezine né, incrível. O cara só se relaciona com minas parecidas com ela", surpreendeu-se um usuário do X.

"As gatas que o Neymar paquera são todas parecidas com a Bruna Marquezine", acrescentou outra pessoa. "Neymar no Google: 'Garotas parecidas com a Bruna Marquezine, procurar'", ironizou mais um.

Neymar e Bruna Biancardi, aliás, reataram a relação e foram vistos aos beijos, no início deste mês, num show de Thiaguinho em São Paulo.

O relacionamento dos dois se tornou notícia em todo o mundo após virem à tona traições cometidas pelo jogador logo após Biancardi parir Mavie. Eles se separaram depois de ser revelado que Amanda Kimberlly estava grávida de um bebê dele, fruto de uma das traições. Agora, estão juntos novamente.

