Bryan Johnson: milionário americano que quer 'voltar aos 18 anos' terá documentáriO

Bryan Johnson, o empresário americano que ficou conhecido mundialmente pela sua busca pela juventude vai virar um documentário da Netflix. A notícia foi publicada em suas redes sociais. O título da produção se chamará: “Don´t Die – The Man who wants to live forever” (Não Morra – O Homem que quer viver para sempre, em tradução livre).

Segundo a revista americana Variety o filme explora a questão: "Até onde você iria para viver para sempre - ou mesmo apenas para desacelerar o processo de envelhecimento?

Quem assina a direção do documentário é Chris Smith ('Fyre', '100 Foot Wave') e ele teve contado direto e íntimo com o empresário passando semanas com Johnson.

O empresário também revelou que a produção estará disponível no streaming a partir do dia 01 de janeiro de 2025.

