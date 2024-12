A- A+

PERDA DE PESO 34,8 kg a menos: entenda o que o cantor Ferrugem fez para emagrecer A combinação de dois fatores promoveu mudanças no corpo e na saúde do artista

Ferrugem compartilhou com seus seguidores no início de dezembro um vídeo no qual mostra sua rotina na academia. Os exercícios físicos lhe renderam 34,8 kg a menos. O cantor, que pesava 126 kg, foi para 92 kg.

"Perdeu 34,8 kg de gordura, ganhou 2 kg de músculo. Nota 10. Caiu o colesterol, caiu os triglicerídeos, caiu insulina", escreveu o endocrinologista Rainer Moreira, médico que faz o acompanhamento de Ferrugem.

A jornada até a perda de peso

De acordo com o cantor, os principais responsáveis pela perda de peso não veio de nenhum milagre: mas da combinação de uma alimentação saudável e exercícios físicos.

"Tive de fato que mudar meus hábitos alimentares por um bom tempo. Fiquei seis meses completamente regrado com horários, quantidades e alimentos. Passei por um acompanhamento médico", afirmou em entrevista à Quem.

Ele passou a correr todos os dias em dois horários e fazer musculação. Além disso, Ferrugem esclarece que não houve procedimentos envolvidos na jornada de emagrecimento.

"A galera especula que eu fiz cirurgia [bariátrica], mas é bom deixar claro que morro de medo de corte, agulha, sangue. Nada disso cola comigo", acrescentou na entrevista.

Mas todas essas mudanças vieram após um período de sofrimento vivido pelo cantor. Durante sua participação no podcast Podpah, em 2023, contou que o sobrepeso interferia em todas as áreas da sua vida.

"Eu não dormia bem, eu levantava o tempo inteiro, eu dormia de barriga para cima. Eu não conseguia ver a 'pinça', irmão, tristão, tá ligado... Irmão, [sobrepeso] mexe no subconsciente da pessoa, no teu psicológico, mexe na tua saúde corporal, na tua autoestima, mexe em tudo", disse Ferrugem.

Os problemas de saúde, segundo o relato do artista, também foram um empurrão em direção a uma rotina saudável.

"Quando vi, estava saindo de um show, comecei reclamar de dor, fui para a casa, jantei de boa, levinho, fui dormir, acordei de madrugada, mal, corri para o hospital, operei. Fui lá, tirei a vesícula. Nunca é tarde para dizer para a galera que cuidar da saúde é primordial para você ter sucesso na sua vida", contou no PodPah.

