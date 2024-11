A- A+

cuba Buena Vista Social Orchestra anuncia oito shows no Brasil em 2025; tour começa no Recife Grupo cubano com quatro integrantes do Bueno Vista Social Club se apresentará na Capital pernambucana em 12 de abril

O grupo cubano Buena Vista Social Orchestra – formado por quatro integrantes do Buenas Vista Social Club – anunciou oito shows no Brasil em 2025.

O espetáculo que eles trarão, pela primeira vez, ao País tem direção musical de Aguaje "Jesus" Ramos, trombonista original do Buena Vista Social Club e é apinhado de clássicos da música cubana.

Além de Jesus, o grupo – formado em 1996 – conta com Luis “Betun” Mariano Valiente Marin (congas e bongô), Emilio Senon Morales Ruiz (piano) e Fabían Garcia (baixo) da formação original e uma orquestra de 10 músicos.

Recife na lista

A tour do Buena Vista Social Orchestra pelo Brasil inclui oito datas e começa no Recife, dia 12 de abril de 2025, com show no Teatro Boa Vista.

A gira segue por Belo Horizonte (15 de abril), Rio de Janeiro (17 de abril), São Paulo (19 de abril), Curitiba (22 de abril), Porto Alegre (24 de abril), Goiânia (26 de abril) e Brasília (27 de abril).

Os ingressos já estão à venda, na plataforma Clube do Ingresso.

SERVIÇO

Buena Vista Social Orchestra no Brasil - Recife

Quando: 12 de abril de 2025, às 20h30

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dôm Bosco, 551, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 95, à venda no Clube do Ingresso

