artes visuais Cá-Já recebe exposição Jardim do Imaginário, da Azulerde A mostra traz cerca de 20 peças da marca de Karla Batista, feitas a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos

O restaurante Cá-Já, no bairro dos Aflitos, receberá a exposição Jardim do Imaginário, da marca pernambucana Azulerde, que tem à frente a artista pernambucana Karla Batista. A abertura será no próximo dia 6 de novembro, às 19h, no Cá-Já.

Esta será a primeira vez que a obra de Karla Batista ficará exposta no restaurante. A artista tem um trabalho na confecção de brincos, anéis e colares assimétricos.

Em Jardim do Imaginário, serão cerca de 20 peças produzidas a partir do reaproveitamento de sobras industriais de acrílicos, madeiras e laminados, que dialoga com duas paixões de Karla: botânica e design.

“Me encontrei nessa troca, retratando nas peças, o que minha formação em biologia e amor pela natureza me deram. Agora com a categoria decoração, estou expandindo para novas criações ”, disse a artista.

“O Cá-Já é mais um desses lugares que quero levar minha arte, tudo que tem por trás das peças, levando em conta moda, sustentabilidade, funcionalidade”, explica.

As obras expostas no Cá-Já são objetos de decoração que poderão ser apreciados ou adquiridos através de QR-Code disposto na peça.

SERVIÇO

Exposição Jardim do Imaginário, da Azulerde

Quando: 6 de novembro (abertura), às 19h

Onde: Restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos - Recife-PE

Horário de funcionamento do restaurante: terça a quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; Domingos 12h às 16h.

Instagram: @vempracaja



