EXPOSIÇÃO "Territórios Desviantes" destaca multiplicidades em exposição na Marco Zero Galeria Aberta nesta quarta-feira (30), exposição reúne trabalhos de 25 artistas de diferentes gerações do País, com ênfase no encontro entre as artes

Em meio a pinturas, esculturas e fotografias, aproximações - de artistas, em especial, e suas obras, em espaço pensado para ser múltiplo em falas sobre natureza, ficção, fabulações e relação entre vida e arte.



É este o caminho de "Territórios Desviantes", exposição aberta hoje na Marco Zero Galeria, que vai receber os trabalhos de 25 nomes de diferentes gerações do País, com destaque para Norte e Nordeste.

“Nos interessa entender como as relações se estabelecem quando as obras desses artistas são colocadas em diálogo. O projeto tem uma dimensão orgânica de se aproximar das produção de artistas já consagrados ou que ainda não estão nas rotas tradicionais do circuito de arte", comenta Bitu Cassundé, à frente da curadoria da exposição.









Os artistas que integram a exposição são Advânio Lessa, Bozó Bacamarte, Bruno Vilela, Charles Lessa, Chico da Silva, Delson Uchôa, Devi de Jesus do Nascimento, Emanuel Nassar, Estevan Davi, Francisco Brennand, Geoneide Brandão, Gio Simões, Hélio Melo, Ianah, José Rufino, Juliana Lapa, Leonilson, Marlene Almeida, Montez Magno, Rayana Rayo, Rodrigo Braga, Rubem Valentim, Thiago Costa, Tunga e Véio.

Obra de Marlene Almeida | Crédito: Divulgação

Bitu complementa afirmando que a ideia da exposição "é pensar o território em suas cartografias, como a do Nordeste, e suas metáforas, como o corpo, a partir do desvio".

De São Paulo para Recife

"Territórios Desviantes" foi apresentada inicialmente na 3ª edição da Rotas Brasileiras, em São Paulo. Na capital pernambucana, ganhará nova configuração, justificada, segundo Bitu, pela construção do projeto que se dá por meio de pesquisa que inclui visitas aos ateliês dos artistas e um olhar expandido, que questiona hierarquias e hegemonias, como a distinção entre popular e contemporâneo.

Para expor e promover encontros

“Fomentar a pesquisa está entre os princípios fundamentais da Marco Zero. Entendemos que a galeria não é apenas um espaço de exibição e comercialização de obras, mas também de promoção de encontros, pensamentos e sensibilidades".



A fala de Marcelle Farias, sócia-fundadora da Galeria Marco Zero junto a Eduardo Suassuna, corrobora com a ideia das obras (e dos artistas) que estarão em encontro a partir de hoje na galeria.



Suassuna reforça, ainda, que há uma expectativa para que a pesquisa ganhe novas etapas no próximo ano.

“É fundamental continuar fortalecendo os espaços para a criação e a pesquisa, entendendo a galeria como parte desse processo, razão pela qual também mantemos um núcleo educativo, responsável por aproximar o público ainda mais dos projetos que apresentamos”, ressalta o Eduardo.

Serviço

Exposição "Territórios Desviantes"

Quando: a partir desta quarta-feira (30), com abertura às 18h, até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8262-3393 // @galeriamarcozero

