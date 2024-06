Cabeção de ''Malhação'', Sergio Hondjakoff visita o Retiro dos Artistas; confira

A- A+

As aparições de Sergio Hondjakoff em suas redes sociais têm deixado felizes os seguidores do ator, conhecido por interpretar o Cabeção em ''Malhação'', entre os anos 2000 e 2005.



Na última publicação do artista no Instagram, ele aparece em uma visita ao Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (10) — o que foi só elogios da parte dos internautas, que elogiaram o "retorno à ativa" do ator, que passou por uma clínica de reabilitação para tratar o vício em drogas.

O artista, conforme conta em um vídeo nos stories, da plataforma, estava há um bom tempo sem visitar o local, que já foi locação para algumas produções das quais gravou no passado.

— Vou fazer um tour aqui. Faz algum tempo que não venho. Já foi locação de algumas gravações que fiz antes, produções das quais participei. Venho ver como estão os projetos que estão ativos e rolando aqui dentro.

A visita foi encerrada no brechó do retiro, que reverte o lucro com a venda de roupas em benefício da instituição. Sergio Hondjakoff usou do espaço para pedir ajuda para o local.

Há cerca de um ano, o artista recebeu alta de uma clínica de reabilitação para o tratamento do vício em drogas.

Nos comentários da publicação era só elogios ao ator. Os seguidores relembraram, inclusive, que Hondjakoff fez parte da juventude. “Estou muito feliz em te rever na ativa. Você fez parte da minha adolescência de alguma forma. Um dia quero te dar um abração. Feliz em ver a sua luta. Que você persista e tenho certeza que já é um vencedor. Que Deus continue iluminando sua vida cada vez mais”, escreveu um internauta.

“Você está cada dia melhor cara, super bom de ver”, comentou outro. “Muito feliz de ver um cara, que eu sempre fui fã, bem”, afirmou um seguidor.

Veja também

CACHÊ Wesley Safadão vai receber R$ 5,5 milhões por shows de São João bancados por prefeituras na Bahia