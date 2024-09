A- A+

Cinema Cabo e Ipojuca recebem sessões de cineclube do projeto Cocada Itinerante; confira As sessões cineclubistas contemplarão áreas rurais e urbanas dos municípios; O objetivo é estimular a formação e manutenção de público e plateia para o cinema pernambucano e brasileiro

Até o dia 30 de setembro, as cidades do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, no litoral do Estado, sediam a edição 2024 do Cocada Cineclube Itinerante que contará com 10 exibições em escolas municipais, auditórios e espaços públicos, permitindo o acesso democrático e gratuito do público nas duas localidades.



As sessões cineclubistas contemplarão áreas rurais e urbanas dos municípios. O objetivo é estimular a formação e manutenção de público e plateia para o cinema pernambucano e brasileiro.

A iniciativa contempla a exibição de filmes com perfil de documentários, animações e curtas-metragens, com classificação de faixa etária de acordo com o perfil das crianças e jovens de cada sala de exibição.

As sessões de Ipojuca acontecem nos dias 19, às 13h, no Engenho Pindoba (Escola Municipal São Tomé); 20, às 14h em Rurópolis I (Escola Municipal Santa Inês); 23, às 14h no Centro (Escola Municipal Santo Cristo) e no dia 27, às 14h, em Canoas (Escola Municipal Manoel Claudino) e encerramento aberto ao público, às 19h, na rua Beijupirá, no centro de Porto de Galinhas.

Já as sessões do Cabo de Santo Agostinho, será nos dias 20, às 14h, em Itapuama (Escola Maria Madalena Tabosa); 24, às 14h, no Engenho Novo (Escola Municipal José Joaquim); 26, às 14h, em Gaibu (Escola Municipal Modelo Maria Tamar); 29 às 14h, no Centro do Cabo (Mercado das Artes) e a última no dia 30, às 14h, no Centro do Cabo (Escola Estadual Epitácio Pessoa)

O projeto Cocada Cineclube Itinerante é realizado pelo Centro Cultural Farol da Vila e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG PE), Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco, Ministério da Cultura e Governo Federal, e com o apoio das prefeituras de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho-PE. “Somos uma iniciativa audiovisual que participa ativamente da retomada do cinema brasileiro”, salienta Marcos Moraes, produtor executivo a frente do Centro Cultural Farol da Vila.

Histórico

O projeto Cocada Cineclube Itinerante é realizado pelo Centro Cultural Farol da Vila e existe desde 2006, tendo iniciado como proposta social e cultural de acessibilidade das pessoas a produção audiovisual. Em 2008, tornou-se a 6ª sala de cinema não comercial do Estado, consagrando-se como Sala Fixa, na Praia de Gaibu, sob a chancela do Edital Cine Mais Cultura do Ministério da Cultura e SAV (Secretaria Nacional do Audiovisual).



De 2009 a 2015, foi contemplado pelo edital do Audiovisual de Pernambuco exibindo filmes de forma fixa e itinerante em diversas localidades do Cabo de Santo Agostinho. Em 2014, foi selecionado pelo Prêmio Comunica Diversidade da Universidade José de Bonifácio (RJ) e MinC (Ministério da Cultura). Em 2022, o projeto Cocada Cineclube – 15 Anos, foi aprovado no 15º Edital Funcultura do Audiovisual de Pernambuco.

O projeto é membro e participou da fundação da Federação do Cineclubes de Pernambuco (FEPEC,) e integra como filiado o Conselho Nacional dos Cineclubes (CNC), e a Federação Internacional dos Cineclubes (FICC). Regularmente atua em parcerias com diversos festivais pernambucanos, como Tipóia, Festival Pinzón, Encontro Pernambucano de Coco, Encontro Fulni-ô de Cultura.

Agenda das exibições:

Ipojuca-PE

19/09: 13h - Engenho Pindoba (Escola Municipal São Tomé)

20/09: 14h - Rurópolis I (Escola Municipal Santa Inês)

23/09: 14h - Centro (Escola Municipal Santo Cristo)

27/09: 14h - Canoas (Escola Municipal Manoel Claudino)

27/09: 19h - Porto de Galinhas (Rua Beijupirá)

Cabo de Santo Agostinho-PE

20/09: 14h - Itapuama (Escola Mun. Maria Madalena Tabosa)

24/09: 14h - Engenho Novo (Escola Municipal José Joaquim)

26/09: 14h - Gaibu (Escola Municipal Modelo Maria Tamar)

29/09: 14h - Centro do Cabo (Mercado das Artes)

30/09: 14h – Centro do Cabo (Escola Estadual Epitácio Pessoa)

