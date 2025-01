Cachorro de Monique Evans morre em pleno Réveillon, e ex-modelo desabafa: "Já chorei muito"

A- A+

O Réveillon de Monique Evans e de sua esposa, Cacá Werneck, foi marcado por uma tragédia. Um dos cães da família morreu durante o transporte para a casa da avó de Cacá, onde elas pretendiam celebrar a virada do ano, conforme relatado por Monique em um vídeo publicado em seu Instagram.

Segundo Monique, o casal levou seus cinco cachorros para a casa da avó Glória, com a intenção de protegê-los dos fogos de artifício, já que um dos cães, Love, tem muito medo do barulho. Porém, ao chegarem ao destino e tirarem os animais do carro, elas descobriram que Biquinho, um cachorro branco e peludo, havia morrido durante o trajeto.

— Quando a gente tirou o Biquinho, ele estava morto. Eu já chorei muito, mas a Cacá está inconsolável. Ela disse que vai dar uma sumida das redes sociais, então, por favor, não perguntem sobre isso porque ela ficará ainda mais triste — desabafou Monique, visivelmente abalada.

A morte do animal, além de entristecer os fãs que acompanham o casal, levantou reflexões sobre o transporte seguro de pets em situações de estresse, como viagens ou períodos de intensa queima de fogos.

Casada desde maio com a DJ Cacá Werneck, Monique Evans contou recentemente que tem lidado com o transtorno de personalidade borderline (caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais).

— Tive que ajustar meus medicamentos recentemente. A Cacá também sofre de depressão, então enfrentamos isso juntas. Nos ajudamos e entendemos o que cada uma está passando. Muita gente questiona o motivo de eu ter depressão mesmo com dinheiro, sendo linda e bem-casada. Falam que é frescura. Isso é horrível para quem tem depressão. Não sabemos explicar, é uma dor na alma, que não tem motivo.

Veja também

Maturidade celebrada Com protagonistas poderosas e história tragicômica, "Cinquentinha" completa 15 anos de exibição