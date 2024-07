A- A+

SHOW Caetano Veloso e Maria Bethânia postam disco de 1978 e dão pista de setlist de turnê conjunta Irmãos posaram com capa de álbum ao vivo, gravado no Canecão: 'Será que alguma canção do nosso disco de 1978 entrou na turnê? '

A menos de um mês do início de sua turnê conjunta, Caetano Veloso postou uma foto com a irmã Maria Bethânia segurando o disco ao vivo da dupla gravado na extinta casa de shows carioca Canecão, em 1978.

Na legenda da foto, uma indicação do que os fãs podem esperar para a s:rie de shows que terão início dia 3 de agosto, na Farmasi Arena, na barra, Zona Oeste do Rio: "Já estamos finalizando o setlist do show. Será que alguma canção do nosso disco de 1978 entrou na turnê? Algum palpite? ".





Os irmãos se apresentam no Rio nos dias 3 , 4, 10 e 11 de agosto, na Farmasi Arena. Depois seguem para Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Confira abaixo todas as informações de datas, locais e preços

Rio de Janeiro

Quando? 3 e 4, 10 e 11 de agosto, na Farmasi Arena. Quanto? De R$ 390 (cadeiras nº3) a R$ 620 (camarotes).

Belo Horizonte

Quando? 7 de setembro, no Estádio do Mineirão. Quanto? De R$ 280 (cadeira superior) a R$ 520 (pista premium Ourocard).

Belém

Quando? 29 de setembro, no Hangar. Quanto? De R$ 380 (1º lote, pista) a R$ 740 (3º lote, pista premium Ourocard).

Porto Alegre

Quando? 12 de outubro, na Arena do Grêmio. Quanto? De R$ 260 (cadeira superior) a R$ 490 (pista premium Ourocard).



Recife

Quando? 25 e 26 de outubro no Classic Hall, estão esgotados.

Brasília

Quando? 9 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha. Quanto? De R$ 260 (arquibancada) a R$ 520 (pista premium Ourocard).

Salvador

Quando? 30 de novembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Quanto? De R$ 220 (cadeira superior) a R$ 470 (pista premium Ourocard).

São Paulo

Quando? 14, 15 e 18 de dezembro, no Allianz Parque. Quanto? De R$ 270 (cadeira superior) a R$ 520 (cadeira premium Ourocard).

