Caetano Veloso parabeniza Gilberto Gil pelo aniversário de 82 anos: ''Irmão espiritual que ganhei''

Gilberto Gil tem recebido várias felicitações pelo seu aniversário de 82 anos, nesta quarta-feira (26): uma delas, do amigo pessoal Caetano Veloso, que publicou uma mensagem de afeto ao cantor em suas redes sociais.



No texto, o baiano lembra a convivência com o companheiro de diversos trabalhos e afirma que ele é o seu ''irmão espiritual que ganhei ainda no começo da minha vida tão carnal e terrena''.

Na publicação, Caetano diz que toda música que produz deve ao encontro com Gil, ainda em 1963. Nos anos seguintes, os dois astros baianos foram importantes vozes para o movimento da Tropicália.

''Somos os gêmeos arquetípicos de Smetak, dois-dois, Cosme e Damião, Ibeje. Nossas histórias materiais, com todos os seus tumultuados desejos e a opacidade das motivações, parece passar ao largo da essencialidade dessa união. Tenho muito orgulho de poder estar perto da sua arte - e reverência pela grandeza do seu talento'', escreve Caetano.



No vídeo compartilhado por ele, há ainda a inserção da música ''Andar com fé'', lançada por Gil em 1982.

Nos stories, do Instagram, o cantor ainda compartilhou o álbum “Dois amigos, um século de música”, da turnê estrelada pelos dois.

