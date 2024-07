A- A+

FOTOGRAFIA Cais do Sertão: exposição fotográfica "Santuário do Silêncio, Vale do Catimbau" entra em cartaz Assinada por Valéria Gomes, a mostra pode ser vista a partir de 9 de julho

O Museu Cais do Sertão recebe, a partir de 9 de julho, a exposição “Santuário do Silêncio, Vale do Catimbau”. A mostra apresenta aos visitantes, por meio da fotografia, o deslumbrante cenário do parque nacional localizado no Agreste de Pernambuco.

As imagens que compõem a exposição são da professora, pesquisadora e fotógrafa Valéria Gomes. Há anos, ela visita o Vale do Catimbau com seus alunos em aulas de campo.

Criado em 2002, o Parque Nacional do Catimbau abrange uma área de aproximadamente 63 mil hectares, distribuída pelos municípios de Tupanatinga, Ibimirim e Buíque. Sua distância do Recife é de 277 km.

Segundo maior parque arqueológico do Brasil, o local abriga, pelo menos, 27 sítios arqueológicos. As pinturas rupestres encontradas nas rochas indicam que a região já era habitada há mais de 4 mil anos. Além disso, há cerca de 150 milhões de anos, toda a área era coberta pelo mar.



