Música Núcleo Popular da Orquestra Criança Cidadã é atração da Caixa Cultural do Recife neste domingo (25) Banda pop do projeto social contempla repertório com rock, forró, samba e MPB

Violinos, flautas e trompetes dão lugar a guitarra, bateria, teclado e baixo elétrico na volta da Orquestra Criança Cidadã ao Teatro da Caixa Cultural Recife, neste domingo (25), às 15h.





Coordenado pela professora Viviane Bezerra, o Núcleo Popular da Orquestra da OCC reúne alunos que demonstram habilidade para o canto ou para um segundo instrumento musical, além do que estudam regularmente no projeto social.

“O público pode esperar uma experiência muito agradável e leve, com músicas para curtir e cantar junto. Programa perfeito para uma tarde de domingo!”, prometeu Viviane Bezerra, que também atua como cantora e tecladista em Gravatá e no Recife.

Mais de vinte músicos se revezarão no palco, como resultado de uma maratona de ensaios iniciada no primeiro semestre de 2024.

Núcleo Popular da Orquestra Criança Cidadã . Foto: Augsuto Cataldi/ Ascom OCC.

A maior parte do programa abrange arranjos sofisticados e envolventes de clássicos da música nacional, de autoria de Alceu Valença, Hermeto Pascoal, Sérgio Bittencourt, Sivuca, Tom Jobim, Rita Lee, Djavan, Adoniran Barbosa e outros compositores consagrados, contemplando uma ampla diversidade de gêneros musicais brasileiros e artistas aclamados por diversas gerações.

A apresentação do Núcleo Popular da OCC tem entrada gratuita e limitada à capacidade do local. Os ingressos serão distribuídos na recepção, a partir das 14h.

O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã está disponível online, no site do projeto social.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal e realização da Funarte e do Governo Federal.

