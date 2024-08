A- A+

MÚSICA The Weeknd no Brasil: show terá transmissão gratuita pelo YouTube do rapper canadense Apresentação acontece em São Paulo, no próximo 7 de setembro

Quem não for assistir in loco - no próximo dia 7 de setembro, em São Paulo, no estádio Morumbis - o show do The Weeknd, pode curtir a apresentação via transmissão ao vivo do canal no YouTube do rapper canadense.



A plataforma vai ficar aberta durante todo o show, que tem produção da Live Nation e apresentação do Santander Brasil.





The Weeknd traz ao Brasil show da turnê "After Hours Til Dawn Tour" (2022/2023), que segue palcos mundo afora e com bilheterias esgotadas e um público que ultrapassa 3 milhões de fãs.

Ingressos

Embora com bilhetes esgotados para alguns setores, o show de The Weeknd no Brasil ainda tem ingressos disponíveis para camarotes, com valores a partir de R$ 1.850.



Interessados podem adquirir via site Ticketmaster. Há opções com open food e open bar, além de banheiro privativo.



Fenômeno nas plataformas

The Weeknd volta ao Brasil depois de bem-sucedidas apresentações, em outubro de 2023, com a mesma "After Hours Til Dawn".

Na ocasião, ele lotou o Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e o Allianz Parque, em São Paulo.







O canadense, ainda em 2023, se consagrou como o artista com maior ouvintes mensais no Spotify (111,4 milhões) e o primeiro a atingir 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming.







Serviço

Show do The Weeknd no Brasil

Quando: 7 de setembro, a partir das 21h

Onde: Estádio MorumBIS (São Paulo) - Praca Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, São Paulo

Ingressos a partir de R$ 1.850 no site Ticketmaster

Informações: @theweeknd // theweeknd.com/tour



