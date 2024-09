A- A+

CELEBRIDADES Câmera captura momento em que Jon Bon Jovi ajuda a salvar mulher na beirada de ponte nos EUA Mulher não identificada estava do outro lado da grade de proteção e cantor ajudou a convencê-la a voltar para passarela

A polícia de Nashville, nos Estados Unidos, divulgou imagens de uma câmera de segurança que flagrou o momento em que o astro da música Jon Bon Jovi ajudou a salvar uma mulher que estava na beirada de uma ponte nesta terça-feira.

No vídeo, o cantor e outra pessoa se aproximam e conversam com a mulher, até que a ajudam a saltar a grade de volta. No fim, é possível ver o abraço entre ela e Bon Jovi. "É preciso que todos nós ajudemos a manter uns aos outros seguros", elogiou o chefe de polícia John Drake.





De acordo com a polícia metropolitana, o cantor ajudou a convencer a mulher não identificada, que estava do outro lado da grade de proteção, a voltar para a passarela da ponte.

O roqueiro responsável por sucessos como "Livin' on a Prayer" e "Wanted Dead or Alive" estava na passarela gravando um videoclipe quando viu a mulher segurando a grade sobre o rio.

