Revista americana inclui brasileira em lista de 50 influenciadores digitais mais relevantes no mundo

Camila Coelho é a única brasileira na lista dos 50 influenciadores digitais mais influentes do mundo divulgada, na última quinta-feira (10), pela revista americana "The Hollywood Reporter". A publicação destaca que a relação de nomes mostra como comediantes, escritores, produtores, maquiadores, entrevistadores e magnatas da moda — escolhidos com base em fatores como número de seguidores, talento, relevância em Hollywood, crescimento dos negócios e parcerias com marcas — têm cativado a atenção de um público crescente e a promessa que representam para a indústria, em geral.

"Para nós, o poder de um criador de conteúdo — instagrammers, tiktokers e youtubers — não é refletido apenas pela contagem de seguidores (embora, às vezes, esses números sejam simplesmente altos demais para serem ignorados), mas sim por talento, magnetismo, diversidade de pensamento e até controvérsia", ressalta o texto de apresentação da lista criada pela revista.

Quem é Camila Coelho?

Camila Coelho era maquiadora da marca Dior no balcão da loja de departamento Macy’s, em Boston, nos EUA, antes de se tornar uma das primeiras influenciadoras digitais a participar do Met Gala (com Diane Von Furstenberg em 2019), evento beneficente anual que arrecada fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art de Nova York e reúne dezenas de celebridades de Hollywood.

Após competir no Miss Brasil USA Internacional — "concurso de beleza da mulher brasileira nos EUA", como descrito pelo evento — e se mudar para Boston, aos 16 anos, Camila Coelho criou um canal no YouTube para manter contato com familiares e amigos no Brasil. Agora, aos 36 anos, ela acumula 12,4 milhões de seguidores no Instagram, no YouTube e no TikTok. E mais. A mineira de Virginópolis é dona de uma marca de beleza própria, a Elaluz, e tem uma linha de moda homônima com a grife REVOLVE. Ambas as marcas mais de US$ 10 milhões em 2021. Nas redes sociais, ela mostra uma rotina por hotéis luxuosos, lojas de grife e eventos de moda.

A influenciadora digital Camila Coelho | foto: Reprodução/Instagram

Camila Coelho é casada com o empresário Ícaro Brenner, com quem tem o filho Kai, de 2 anos. Na lista da "The Hollywood Reporter", o nome da brasileira aparece ao lado de figuras como o canadense Josh Richards, fenômeno no TikTok com 25,5 milhões de seguidores; a dupla Rhett & Link, famosa pelo canal de YouTube "Good mythical morning"; a americana Brittany Broski, conhecida pelo vídeo viral "Kombucha Girl"; e Anna Sitar, uma das principais influenciadoras digitais ado TikTok, com 11,9 milhões de seguidores.

