Cantora country indicada ao Grammy viraliza após cantar hino dos EUA em jogo e pede desculpas

A- A+

A interpretação do hino nacional americano por uma cantora country viralizou nas redes sociais esta semana e gerou polêmica. Com quatro indicações ao Grammy, Ingrid Andress foi convidada para cantar a letra durante o Home Run Derby, da MLB, a liga americana de beisebol.

No entanto, o desempenho da artista country no Globe Life Field em Arlington, Texas, chamou a atenção do público presente e de internautas, que apontaram a possibilidade de Ingrid estar embriagada naquela noite de segunda-feira (15).

Em comunicado publicado no Instagram, Ingrid reconheceu estar bêbada e prometeu procurar tratamento para o abuso de álcool.

"Pior interpretação [do hino] da História", escreveu um internauta. "Não [é um problema] por ter cantado mal, mas por ter desrespeitado o hino", opinou outro.

Definitely one of the anthems of all time pic.twitter.com/LvSYSmR1wF — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 16, 2024

"Não vou mentir para vocês. Eu estava bêbada noite passada. Estou me internando em uma clínica de reabilitação hoje para conseguir a ajuda que preciso", escreveu ela. "Ela não era eu noite passada. Peço desculpas à MLB, aos fãs e a este país que eu amo por essa apresentação".

Ingrid prometeu ainda relatar o andamento do processo de reabilitação e disse ter ouvido dizer que o local é "super divertido".

Nascida em Michigan, a artista trilha carreira com canções numa mescla de pop, R&B e country tradicional. Suas faixas, como "More Hearts Than Mine" ou "Whisful Drinking", somam mais de 100 milhões de cliques no Spotify, cada.

Veja também

música Pabllo Vittar viraliza em países da América Latina após peruana fazer vídeo com tutorial de dança