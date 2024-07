"Capiba, pelas ruas eu vou" tem última apresentação no Recife, nesta quinta-feira (4/7)

A- A+

Antes de partir para cumprir temporada na cidade de São Paulo, o espetáculo “Capiba, pelas ruas eu vou”, do Aria Social, será apresentado pela última vez no Recife, nesta quinta (4), no Teatro RioMar, às 20h.



O espetáculo

Reunindo dança, teatro, cinema, fotografia e música ao vivo, a vida do músico e compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, popularmente conhecido como Capiba, um dos mais importantes de Pernambuco, é representada por 45 bailarinos cantores, alunos do projeto Aria Social, acompanhados por uma orquestra de câmara, sob a regência da maestrina e vice-presidente da entidade, Rosemary Oliveira.



Transitando por diversas linguagens artísticas, o espetáculo mostra a diversidade e riqueza musical da obra de Capiba, com composições que vão de frevos, valsas e sambas até maracatus, cirandas e ópera.



“Essa última chance de se surpreender com o legado de Capiba, um artista e músico atemporal, cuja obra continua a ressoar através das décadas”, diz a bailarina, presidente do Aria Social, Cecília Brennand.



“Capiba, pelas ruas eu vou” conta com a direção geral de Cecília Brennand. Direção musical, regência e arranjos de Rosemary Oliveira, que também atua no espetáculo como maestrina, violonista e pianista.



Concepção, direção artística e coreografia de Ana Emília Freire, figurino de Beth Gaudêncio, direção audiovisual e videografia de Max Levoy e Ana Emília Freire, design de luz e operação de Cleison Ramos, design de som e operação de Isabel Brito.



São Paulo

Na capital paulistana, o espetáculo se apresenta no Teatro Santander, nos dias 5 e 6 de agosto, e no Teatro Frei Caneca, em 13 e 14 do mesmo mês.



“É muito gratificante poder levar a cultura pernambucana para a capital paulista. Capiba para nós não é apenas uma grande personalidade do nosso estado, mas seu legado é um patrimônio que todo o Brasil precisa conhecer”, comenta Cecília. Sucesso de público, o musical já foi assistido por 16.300 espectadores, em 35 espetáculos.



Aria Social

O Aria Espaço de Dança e Arte foi criado em 1991 pela bailarina Cecília Brennand com o objetivo de abrigar e integrar todas as artes e contribuir para sua democratização cultural.



Em 2004, foi transformado em Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), sendo uma instituição sem fins lucrativos, e passou a se chamar Aria Social.



O projeto tem como missão promover a transformação humana através da arte-educação, oferecendo a formação e profissionalização na música e na dança.



Hoje atende 588 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, além de apoiar as famílias desses alunos, oferecendo capacitação em técnicas de artesanato e fomentando o empreendedorismo social a 140 mães artesãs, por meio do projeto Casa de Maria, fundado em 2017.



SERVIÇO

“Capiba, pelas ruas eu vou”

Quando: hoje, às 20h

Onde: Teatro RioMar

Ingressos: a partir de R$ 25 no site Uhuu ou na bilheteria do teatro

Classificação: livre; menores de 16 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis; crianças até 2 anos, que ficarem no colo dos pais, não pagam

Instagram: @projetoariasocial

