Carlinhos Mendigo é preso por dever pensão

O comediante Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, foi detido nesta terça-feira (18) por dever R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao filho que teve com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck. Ele era procurado desde novembro de 2023, quando um mandado de prisão civil foi expedido.

Segundo investigador da Polícia Civil, o artista passou os últimos meses transitando por quatro apartamentos em São Paulo, todos cedidos por amigos, para despistar as autoridades.

Este foi o terceiro mandado de prisão contra Carlinhos. Em 2022, a prisão de humorista foi solicitada por dívidas de R$ 90 mil de pensão. À época, ele entrou em acordo e conseguiu um habeas corpus.

Quem é Carlinhos Mendigo?

Humorista e radialista de 44 anos, Carlinhos nasceu em São Paulo (SP), em janeiro de 1980. Ele ficou conhecido nacionalmente ao participar do programa "Pânico" a partir de 2003.

À época, ele trabalhava como office-boy na Jovem Pan e tinha o costume de assistir às gravações do programa. Acabou ganhando uma oportunidade e contratado. Ele ficou no programa até 2007. No "Pânico na TV", na Rede TV, ficou conhecido por personagens como Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Mallandro, Merchan Neves e Presidente Molusco, além do quadro de sucesso "Vô, num vô".

No programa, Carlinhos conheceu Sabrina Sato, recém-saída do "BBB 3" (e do relacionamento com Dhomini). Os dois namoraram por dois anos entre 2003 e 2005, e Carlinhos chegou a fazer uma tatuagem em homenagem à amada.

O humorista integrou o elenco do "Show do Tom", de Tom Cavalcanti, em 2008. No ano seguinte, Carlinhos participou da primeira temporada do reality "A fazenda". À época, fãs notaram que ele ainda mantinha a tatuagem com o nome de Sabrina.

Carlinhos falou algumas vezes em entrevistas sobre sua infância difícil, quando deixou sua casa aos 4 anos, acompanhado pelos irmãos, por não suportar mais a convivência com o pai abusivo. Ele viveu na rua por anos até ir para um abrigo de menores. Os pais tinham histórico de alcoolismo e violência doméstica.

Em 2015, o comediante retornou ao "Pânico", agora "Pânico na Band", onde ficou por dois anos.

Os problemas na justiça começaram em 2020. Em uma ocasião, ele foi até suas redes sociais falar que não conseguia ver o filho e chegou a fazer uma menção ao goleiro Bruno, condenado pela assassinato da mãe de seu filho. "Cada dia que passa, mais eu entendo o goleiro Bruno", escreveu o humorista, que foi alvo de muitas críticas nas redes.

Nos últimos anos, Carlinhos ficou em evidência mais com os problemas com a lei e pelo posicionamento a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro do que pelo trabalho artístico. Além dos problemas com a pensão, ele também foi acionado na justiça por LGBTQfobia, em 2021, após criticar a presença de Thammy Miranda em uma campanha do Dia dos Pais.

