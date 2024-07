A- A+

famosos Carlos Alberto de Nóbrega diz que não tem contato com Silvio Santos há anos Dono do SBT, emissora que Carlos Alberto trabalhou por anos, foi internado com H1N1 esta semana, e está afastado da TV desde 2022 por questões pessoais

Durante uma entrevista para o Flow News, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, contou que está que sem falar com Silvio Santos há anos. Segundo o comunicador à frente de “A Praça é Nossa”, ele tentou contatar o dono do SBT diversas vezes, mas Silvio não quer receber visitas ou atender chamadas.

Os dois não se falam desde a cerimônia do Troféu Imprensa de 2020, e conforme relatou Carlos Alberto, Silvio Santos restringe contatos com pessoas de fora da família: “ele só fala com quem quer falar”.

“Já tentei ir à casa dele duas vezes, mas sei que ele não quer, que prefere ficar sozinho, então eu respeito. Já liguei duas vezes e não consegui falar”, contou o humorista ao Flow News.

Apesar de alegar sentir muitas saudades, Carlos Alberto explicou ao Flow News que aprendeu a respeitar a privacidade e a preferência do amigo. Os dois se conheceram ainda jovens, no início da carreira e antes de Silvio se tornar um dos maiores comunicadores do Brasil.

“Quando nos conhecemos eu tinha 18 anos, e ele 24. Eu vi o Silvio crescer e se tornar um monstro da comunicação. Eu quero ver o Silvio velho como eu estou, só que não tenho coragem, porque quero guardar dele a imagem do cara dinâmico”, explicou o humorista.

Ainda segundo Carlos Alberto, as últimas atualizações que recebeu sobre como Silvio Santos tem passado foi através de Jassa, famoso cabeleireiro que atende o dono do SBT agora em domicílio.

"Mas a última vez que o Jassa foi lá foi em fevereiro, porque o Silvio não quer ver ninguém, ele quer ficar na dele. O sobrinho dele me falou que ele fica sentado no sofá assistindo aos programas dele, querendo rever, ele não quer saber de mais nada", contou Carlos Alberto.

A internação de Silvio Santos foi confirmada, nesta quinta-feira, durante o programa "Chega mais". A nota foi lida pela apresentadora Michelle Barros. Segundo a emissora, que enviou um comunicado aos jornalistas posteriormente, ele está com H1N1 (um subtipo da Influenza A).

"O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A", disse Michelle, na manhã desta quinta-feira. "Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem."

Silvio está afastado da TV desde setembro de 2022. O "Programa Silvio Santos" tem sido comandado, desde então, por Patrícia Abravanel.

