ESTADOS UNIDOS Casa da série Breaking Bad está à venda nos Estados Unidos; veja quanto custa Imóvel que foi residência de Walter White, personagem principal do seriado, está localizado em um dos bairros mais antigos de Albuquerque, nos EUA

Está à venda a casa do personagem Walter White da série americana Breaking Bad, dirigida por Vince Gilligan. Localizada em um dos bairros mais antigos de Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos, ela está acima do preço médio da região. Embora os imóveis nos arredores custem cerca de US$ 400 mil (R$ 2,4 milhões), a casa tem um valor muito superior.

Interpretado por Bryan Cranston, o personagem passou por diversos acontecimento na residência, que aparece repetidas vezes durante a série. Uma pizza em cima do telhado da casa define o fanatismo dos fãs, que por diversas vezes chegaram a repetir a cena jogando.





Os que quiserem adquirir o cenário icônico da série devem ter bastante dinheiro guardado. Calculadoras imobiliárias online estimam o preço da casa de quatro quartos em pouco mais de US$ 340 mil, mas a empresa eXp Luxury avaliou a propriedade em mais de US$ 4 milhões (R$ 24 milhões).

A imobiliária que colocou o imóvel à venda criou um site chamado walterwhiteshouse.com para promovê-lo, com diversas imagens da casa.

“Esta propriedade inesquecível, que apareceu em uma série de televisão aclamada pela crítica, já está à venda. Não perca a chance de possuir um pedaço da história da cultura pop”, afirma o site em sua página inicial.

