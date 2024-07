A- A+

POLÊMICA Casamento às cegas 4: Ingrid Santa Rita relata estupro e diz ter feito boletim de ocorrência contr Arquiteta fez vídeo nas redes sociais com mais detalhes do assunto que falou no episódio especial de reality show

A arquiteta Ingrid Santa Rita, participante da quarta temporada de "Casamento às cegas", da Netflix, detalhou, em vídeo publicado nas redes sociais, o abuso sexual perpetrado pelo personal trainer Leandro Marçal, que conheceu no reality show.



Ela reiterou que sofreu estupro e disse ter levado o caso às autoridades. O assunto já havia sido falado no episódio especial "Reencontro", no ar na plataforma desde a última quarta-feira, quando explicou porque a relação dos dois acabou.

"Daqui para frente, tudo vai ser tratado de forma jurídica. Eu fui numa delegacia, eu abri B.O (boletim ocorrência), eu estou protegida pela (lei) Maria da Penha", disse ela, tentando conter as lágrimas. "Eu fui uma filha que viu a mãe ser agredida a infância inteira. Eu definitivamente não queria isso para a minha vida."

Vítima de estupro marital —uma prática em que o companheiro força a outra pessoa a praticar o ato sexual, que não necessariamente tem a ver com penetração — ela explicou detalhes que podem auxiliar outras mulheres a perceber a situação.

''Tivemos muitas relações, sim, consensuais. (…) O abuso, o estupro, que essa é a palavra, gente, começou a acontecer a partir do momento em que eu tive esse recorte, essa conversa com ele. O Leandro me esperava dormir para tentar resolver o problema dele. Na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, não teríamos mais problema nenhum. Só que ele esqueceu que precisava me avisar, que precisava ser consentido'', contou Ingrid.



''Eu não sei se vocês sabem, mas uma relação não consentida, um estupro, acontece também sem que a pessoa necessariamente te penetre com um pênis. Apesar de ele também o fazer. Ele tentava me penetrar com o pênis sem ereção, mole. Eu acordava e pedia pra ele parar. Eu voltava a dormir e ele tentava a penetração com o dedo no meu ânus, na minha vagina. Eu acordava com ele me chupando”.

Camila Queiroz deixou uma mensagem na caixa de comentários do vídeo, se solidarizaram com a participante.

"Nenhuma mulher merece passar pelo o que você passou", escreveu Camila. "Eu sinto muito muito muito por isso. Que você esteja rodeada de amor com sua família e amigos te acolhendo e te dando todo amor do mundo, porque é isso que você merece. Você sabe que pode contar comigo sempre".

O que aconteceu com Ingrid e Leandro?

A arquiteta e o pesonal trainer foram um dos casais que disseram "sim" na quarta temporada do reality show, um dos programas mais populares da Netflix Brasil. No episódio especial, exibido na quarta-feira, os apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo reencontraram os participantes para saber quem ainda estava junto, quase um depois das gravações do programa.

A arquiteta, então, explicou que eles não estavam mais juntos porque o personal trainer tentou manter a relação de forma "suja" e "imunda".

“Quando eu escolhi você como meu marido, eu imaginei que por você ter três irmãs, você saberia o que não fazer. Você não soube. Você me desrespeitou por diversas vezes. Eu te protegi todos os dias dentro do reality, desde o primeiro dia, desde a lua de mel. Para quem tem dúvida, o problema sexual era do Leandro. O Leandro era brocha”, disse, fazendo alusão às questões sexuais que apareceram durante a etapa da lua de mel.

Ingrid, então, continuou falando para Leandro:

''Eu entendi, eu te acolhi como homem, como homem preto, tirando todo o estereótipo de que um homem preto precisa estar sempre pronto para um sexo bom, como uma mulher preta. Só que quando a gente foi para a minha casa, você quis resolver sozinho, Leandro. Eu falei para você: ‘Vai fazer terapia. Eu vou esperar. Eu vou ter paciência com você e quando tudo isso acabar e diluir, eu vou estar aqui ainda te esperando. A gente vai reconecta. A gente vai fazer terapia em casal e a gente se reconecta. O que você fazia Leandro? Você lembra? Você esperava eu dormir. Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois eu passei a dormir de pijama, depois eu peguei o travesseiro e fui dormir no meu sofá, fugindo de você na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Você não me respeitou dia nenhum, por isso eu terminei com você. No dia que as minhas filhas me encontraram no chão tendo uma crise de pânico pedindo pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo, eu pedi para você não me tocar. Eu pedi mais de uma vez, Leandro, para você não me tocar e você não me respeitava. Você não me ouvia. Você queria resolver seu problema erétil com você. Era o teu ego. Eram suas mentiras. Porque você só queria manter aquele casamento da sua forma suja e imunda''.

O personal trainer admitiu que a relação não foi saudável:

“Quando eu participo do programa, a gente começa a ter uma relação e ela não nunca foi amistosa, nunca foi saudável de fato. A gente nunca conseguiu realmente se conectar. A nossa parte sexual foi algo que me pegou muito. Em determinado momento, eu fiz exame, fui procurar ajuda, foi procurar entender o que estava acontecendo. A gente entendeu que não era um problema físico. Era um problema psicológico. Eu senti que a gente não estava 100%, mas eu estava completamente apaixonado por ela. Totalmente envolvido. É uma pessoa que está me ajudando muito, é uma pessoa que eu amo e é uma pessoa com quem tenho um futuro. O meu ‘sim’ sempre foi sincero, eu nunca titubiei do meu ‘sim’. Em determinados momentos, eu identifiquei que a Ingrid ficava meio assim de ‘ah, é sim ou é não, é sim ou é não’. Será que tinha aquele: ‘Po, eu amo o Leandro a ponto de realmente estar querendo ficar com ele para o resto da vida’. Será que a gente vai entender isso, os problemas que cada um estava trazendo.

Leandro aproveitou para pedir desculpas.

"Na parte sexual, eu nunca falei que fui certo. Sim, eu fui errado em tentar resolver um problema dentro do nosso relacionamento que era o polo principal de você falar: ‘50% do relacionamento é sexo, a gente precisa ajustar isso’. Eu fui buscar ajuda, sim, só que as coisas não são rápidas assim. Quando eu já estava nessa, a gente já tava ali pro meio no final. O nosso relacionamento já estava realmente horrível. A parte sexual foi um problema nosso, sim, de eu achar que isso daqui vai ser o que vai resolver o problema do relacionamento. E aí o ego tomar e eu achar que se eu resolver isso o relacionamento vai andar. Eu peço desculpa como eu já te pedi diversas vezes. Eu entendo o que foi o meu erro, mas eu entendo também que um relacionamento é feito a dois. Nosso relacionamento não terminou naquela semana. Nosso relacionamento já tinha terminado, você só não teve coragem de dizer que não queria mais.

Críticas a Netflix

A denúncia de abuso sexual repercutiu mal entre a audiência do programa, que usou as redes sociais para reclamar da forma como a Netflix e a Endemol Shine Brasil, produtora e dona do formato, trataram a questão. Muitas pessoas reclamaram desde a falta de aviso de "conteúdo sensível" a forma como os apresentadores trataram o assunto.

Em comunicado, as empresas condenaram os abusos.

"A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do Casamento à Cegas Brasil repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes".

