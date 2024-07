''Casamento às cegas 4'': Patrick cumpre promessa e faz ''chá revelação'' da calvície em reencontro

A- A+

Depois de passar toda a quarta temporada do reality show "Casamento às cegas", da Netflix, de boné e se dizer vítima de "calvofobia", o gestor de tráfego Patrick apareceu sem o acessório no episódio especial "O reencontro", disponível na plataforma nesta quarta-feira. Ele cumpriu a promessa que fez nas redes sociais, quando disse que faria um "chá revelação da calvície" no programa.

Nas redes sociais, pipocaram comentários sobre um possível implante capilar feito pelo participante. Durante a exibição do reality show, ele disse que não tinha dinheiro para fazer o procedimento — apesar de ter falado, na etapa das cabines, que tinha três carros na garagem.



Segundo o site "Metrópoles", no entanto, Patrick realmente teria feito um procedimento capilar numa clínica de São Paulo, no início de julho.

(spoilers abaixo)

Na quarta temporada do programa, Patrick se envolveu com a bancária Marília, de 37 anos. Quando foram para o altar, porém, os dois disseram "não". Ele contou, no episódio especial, que voltou para a ex-namorada.

Três duplas casaram ao final do programa: a arquiteta Ingrid, de 33 anos, e o personal trainer Leandro, de 32; a advogada Renata, de 33 anos, e o empresário Alexandre, de 34; e os advogados Vanessa, de 33 anos, e Leonardo, de 34.

No reencontro, Ingrid e Leandro revelaram que não estão mais juntos. A arquiteta fez um desabafo e disse que tinha "nojo" do personal trainer.

"Para quem tem dúvida, o problema sexual era do Leandro. O Leandro era brocha”, disse, fazendo alusão às questões sexuais que apareceram durante a etapa da lua de mel. "Eu falei: ‘Vai fazer terapia. Eu vou esperar. Eu vou ter paciência com você e quando tudo isso acabar e diluir, eu vou estar aqui ainda te esperando. A gente vai reconecta. A gente vai fazer terapia em casal e a gente se reconecta. O que você fazia Leandro? Você lembra? Você esperava eu dormir. Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois eu passei a dormir de pijama, depois eu peguei o travesseiro e fui dormir no meu sofá, fugindo de você na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Você não me respeitou dia nenhum, por isso eu terminei com você."

