A- A+

CELEBRIDADES Wanessa Camargo aproveita férias em fazenda do pai, com os filhos, após dar a adeus a ex-BBBs Propriedade em Goiás é fonte de renda altamente lucrativa para a família e abriga vacas avaliadas em até R$ 1,5 milhão

Saem os amigos ex-BBBs e entram os filhos. Depois de passar um período acompanhada de Leidy Elin e Marcus Vinícius na fazenda do pai, o sertanejo Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo deu adeus aos colegas do BBB 24 e recebeu os filhos — os adolescentes João Marcus, de 12, e João Francisco, de 9, frutos do antigo relacionamento da cantora com o produtor musical Marcus Buaiz — na propriedade localizada em Arapaguaz, em Goiás.

A cantora está no lugar onde viveu a infância e a adolescência para aproveitar dias de descanso durante as férias. Batizada em homenagem a um dos maiores sucessos do cantor sertanejo, que faz dupla com o irmão Luciano, a fazenda "É o amor" é avaliada em R$ 65 milhões, possui cerca de 1.500 hectares de extensão e conta com piscina e lago.

O local é fonte de rendas altamente lucrativas para a família do artista. É que Zezé di Camargo considera a pecuária como sua segunda profissão. Na propriedade, ele investe na criação de gado da raça Nelore, almejando se tornar o principal produtor de animais de alta genética do país. A fazenda acolhe vacas avaliadas em até R$ 1,5 milhão. Além disso, conta com um laboratório especializado na reprodução de gado Nelore puro.

Veja também

REVELAÇÃO Noivo de Marina Ruy Barbosa revela defeito da atriz e surpreende; saiba qual é