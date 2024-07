''Casamento às cegas Brasil Uma nova chance: O reencontro'': saiba o que esperar do especial

A- A+

O que rolou depois dos "sim" e "não" de "Casamento às cegas Brasil — Uma nova chance", da Netflix? O programa especial "reencontro", disponível no streaming desde a madrugada desta quarta-feira (10) responde. Os apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo receberam os principais casais da quarta temporada para abastecer os fãs com mais amor — ou treta.

Esta quarta temporada reuniu homens e mulheres que já haviam passado por um casamento ou noivado que não deu certo, por isso o nome "nova chance".

Confira abaixo os destaques da temporada e do reencontro, mas atenção aos spoilers!

Quem disse sim

Três duplas casaram:

A arquiteta Ingrid, de 33 anos, e o personal trainer Leandro, de 32;

A advogada Renata, de 33 anos, e o empresário Alexandre, de 34;

Os advogados Vanessa, de 33 anos, e Leonardo, de 34.

Quem disse não

A bancária Marília, de 37 anos, e o gestor de tráfego Patrick, de 32.

Quem desistiu

Antes mesmo de chegarem ao altar, a diretora de eventos Ariela, de 34 anos, e o segurança Evandro, 35, desistiram do experimento.

No reencontro... quem continua casado

Renata e Alexandre

Vanessa e Leonardo

Quem se separou

Ingrid e Leandro

Por que Ingrid e Leandro se separaram?

No "Reencontro", a arquiteta explicou o motivo da separação. Segundo ela, o personal trainer tentou manter a relação de forma "suja" e "imunda" e, por isso, "tem nojo" dele.

“Quando eu escolhi você como meu marido, eu imaginei que por você ter três irmãs, você saberia o que não fazer. Você não soube. Você me desrespeitou por diversas vezes. Eu te protegi todos os dias dentro do reality, desde o primeiro dia, desde a lua de mel. Para quem tem dúvida, o problema sexual era do Leandro. O Leandro era brocha”, disse, fazendo alusão às questões sexuais que apareceram durante a etapa da lua de mel.

Ingrid, então, continuou falando para Leandro:

“Eu entendi, eu te acolhi como homem, como homem preto, tirando todo o estereótipo de que um homem preto precisa estar sempre pronto para um sexo bom, como uma mulher preta. Só que quando a gente foi para a minha casa, você quis resolver sozinho, Leandro. Eu falei para você: ‘Vai fazer terapia. Eu vou esperar. Eu vou ter paciência com você e quando tudo isso acabar e diluir, eu vou estar aqui ainda te esperando. A gente vai reconecta. A gente vai fazer terapia em casal e a gente se reconecta. O que você fazia Leandro? Você lembra? Você esperava eu dormir. Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois eu passei a dormir de pijama, depois eu peguei o travesseiro e fui dormir no meu sofá, fugindo de você na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Você não me respeitou dia nenhum, por isso eu terminei com você. No dia que as minhas filhas me encontraram no chão tendo uma crise de pânico pedindo pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo, eu pedi para você não me tocar. Eu pedi mais de uma vez, Leandro, para você não me tocar e você não me respeitava. Você não me ouvia. Você queria resolver seu problema erétil com você. Era o teu ego. Eram suas mentiras. Porque você só queria manter aquele casamento da sua forma suja e imunda“.

O personal trainer admitiu que a relação não foi saudável:

“Quando eu participo do programa, a gente começa a ter uma relação e ela não nunca foi amistosa, nunca foi saudável de fato. A gente nunca conseguiu realmente se conectar. A nossa parte sexual foi algo que me pegou muito. Em determinado momento, eu fiz exame, fui procurar ajuda, foi procurar entender o que estava acontecendo. A gente entendeu que não era um problema físico. Era um problema psicológico. Eu senti que a gente não estava 100%, mas eu estava completamente apaixonado por ela. Totalmente envolvido. É uma pessoa que está me ajudando muito, é uma pessoa que eu amo e é uma pessoa com quem tenho um futuro. O meu ‘sim’ sempre foi sincero, eu nunca titubiei do meu ‘sim’. Em determinados momentos, eu identifiquei que a Ingrid ficava meio assim de ‘ah, é sim ou é não, é sim ou é não’. Será que tinha aquele: ‘Po, eu amo o Leandro a ponto de realmente estar querendo ficar com ele para o resto da vida’. Será que a gente vai entender isso, os problemas que cada um estava trazendo.

Leandro aproveitou para pedir desculpas.

"Na parte sexual, eu nunca falei que fui certo. Sim, eu fui errado em tentar resolver um problema dentro do nosso relacionamento que era o polo principal de você falar: ‘50% do relacionamento é sexo, a gente precisa ajustar isso’. Eu fui buscar ajuda, sim, só que as coisas não são rápidas assim. Quando eu já estava nessa, a gente já tava ali pro meio no final. O nosso relacionamento já estava realmente horrível. A parte sexual foi um problema nosso, sim, de eu achar que isso daqui vai ser o que vai resolver o problema do relacionamento. E aí o ego tomar e eu achar que se eu resolver isso o relacionamento vai andar. Eu peço desculpa como eu já te pedi diversas vezes. Eu entendo o que foi o meu erro, mas eu entendo também que um relacionamento é feito a dois. Nosso relacionamento não terminou naquela semana. Nosso relacionamento já tinha terminado, você só não teve coragem de dizer que não queria mais.

