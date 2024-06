A- A+

SHOW Cátia de França se apresenta nesta sexta-feira (7) em Pernambuco Com o novo disco, ''No Rastro de Catarina'', a artista chega na Casa Estação da Luz, a partir das 19h

Cátia de França é um referência na cena nacional da música e aos 77 anos segue em notoriedade como uma das principais cantoras da canção popular brasileira. Se reinventando ao longo da carreira, a artista chega a Olinda, nesta sexta-feira (7), com o seu novo disco ''No Rastro de Catarina'', na Casa Estação da Luz, a partir das 19h.



O mais recente álbum da multiartista paraibana Cátia de França é uma celebração de 50 anos de carreira, um marco emblemático que originou as 12 faixas inéditas para o ''No Rastro de Catarina''.



Saudosismo

As canções revelam o sentimento de saudosismo da cantora, resgatando memórias, como as incertezas da censura imposta aos artistas brasileiros; mas traz uma nova perspectiva de uma Cátia que canta para o presente, expondo sua sonoridade e poética.

O público pernambucano vai ter oportunidade única de experienciar o ao vivo de "No Rastro de Catarina", apesar de o novo disco estar disponível desde 19 de abril nas plataformas digitais. Em plena vitalidade aos 77 anos, sendo uma artista influente em diversas gerações, Cátia fala da expectativa de retornar para Pernambuco.



"É muito emocionante regressar à casa. Vivi em Olinda durante uns bons anos, e não podia estar mais feliz em iniciar em Pernambuco o lançamento, no Nordeste, do meu novo disco 'No Rastro de Catarina''', diz Cátia de França, que atualmente mora no Rio de Janeiro.



''Este é um disco muito especial para mim e poder rever amigos olindenses e recifenses será certamente um acontecimento ímpar e que me enche de boas energias! Sexta-feira chego com a minha banda e faremos um show memorável", acrescenta a cantora.

50 anos

Ao longo da sua trajetória na música, Cátia de França lançou seis discos entre 1979 e 2016, transitando entre palcos e parceiros musicais em todo o território nacional, como Zé Ramalho, Dominguinhos, Sivuca, Lulu Santos, Chico César, Elba Ramalho e Bezerra da Silva e ultrapassando gerações.



A artista presenciou a evolução de ritmos e experimentações, além de ter inspiração na literatura brasileira, referenciando Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Manoel de Barros, além de João Cabral de Melo Neto.



No show, Cátia se acompanha de sua banda: Cristiano Oliveira (viola, violão e violão de aço), Marcelo Macêdo (guitarra e violão de aço), Elma Virgínia (baixo acústico, baixo elétrico e fretless), Beto Preah (bateria e percussões) e Chico Correa (sintetizadores e samplers), que também assina a produção musical do disco, ao lado de Marcelo Macêdo.

"No Rastro de Catarina" conta ainda com participação de Gláucia Lima no vocal, Dina Faria na direção artística e Felipe Tichauer na masterização, vencedor do Grammy Latino em 16 oportunidades.

SERVIÇO

Cátia de França e banda: "No Rastro de Catarina"

Quando: Sexta-feira (7), 19h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla ou no local do evento

Informações: @casaestacaodaluz

Veja também

FAMOSOS Lucas Buda: Camila Moura comenta possibilidade de ex-BBB ser pai do bebê de cantora