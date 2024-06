A- A+

show Anna Tréa se apresenta no Terra Café neste sábado (8) Após seis anos longe do Brasil, Anna Tréa faz turnê passando, também, por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador

Desde 2019 morando em Barcelona (Espanha), a artista Anna Tréa volta ao Brasil para um reencontro com os palcos do País. De passagem por seis capitais brasileiras, neste sábado (8), ela estará no Recife, para um show no Terra Café, no bairro da Soledade, região central da Cidade.

Durante a apresentação, Anna apresentará canções do seu álbum de estreia, “Clareia” (2016), singles como “De onde vem?” e “Olhos coloridos” – que soma quase 2 milhões de plays no Spotify – e versões de canções marcantes em sua vida, a exemplo de “September”, do grupo Earth, Wind and Fire, e “Wannabe”, das Spice Girls.

Essa pequena tour que Anna Tréa faz no Brasil também inclui Brasília (DF), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

Anna Tréa

Guitarrista das mais celebradas no Brasil, durante sua carreira no País, Anna Tréa acompanhou nomes da música como Emicida e Arrigo Barnabé. Também integrou a banda do programa Conversa com Bial, na TV Globo.

Assinou a direção musical de shows da cantora Gaby Amarantos e da WME (Women´s Music Event), primeira premiação totalmente dedicada às mulheres da indústria musical.

Em 2019, Anna fixou-se em Barcelona, na Espanha. No país, ela garantiu uma vaga no The Voice Espanha, cantando sua versão de “September”, do Earth, Wind and Fire, e vem se apresentando como artista solo, levando seu trabalho a toda a Europa.

Atualmente, se dedica à gravação de seu segundo disco e composição de trilhas sonoras para espetáculos de dança e teatro.

"Axé de Ouro"

Neste sábado (8), Anna Tréa apresentará o show “Axé de Ouro”, que marca o lançamento do single homônimo, desde 17 de maio disponível nas plataformas de streaming.

“‘Axé de Ouro’ é um manifesto do meu novo tempo. Ela me impulsiona, me provoca e me dá suporte para saltar nessa nova fase. Fala sobre a coragem de colocar o ouro na mesa, sobre ter foco e não distrair”, diz Anna Tréa.

Segundo a artista, “a gravação dela tem instrumentos inusitados como fruteira de metal, facas, sofá! Ela foi produzida em Barcelona por Marcel Botella e eu. Arranjamos e tocamos todos os instrumentos. Está potente!”, conclui.

Anna Tréa se apresenta acompanhada por Alana Ananias (bateria), Danilo Moura (percussão), Weslei Rodrigo (baixo) e Martché (teclados).

SERVIÇO

Anna Tréa no Recife

Quando: sábado (8), a partir das 21h

Onde: Terra Café | Ruia Bispo Cardoso Ayres, 467, Soledade - Recife/PE

Ingressos: R$ 30, à venda no Sympla

