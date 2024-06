A- A+

música Vitória do Pife se apresenta no Paço do Frevo nesta sexta (7) Natural de Caruaru, Vitória do Pife é atração do projeto "Hora do Frevo", a partir de meio-dia

Vitória do Pife, jovem instrumentista de Caruaru que vem despontando na cena musical pernambucana, é a atração do projeto “Hora do Frevo” desta sexta (7), a partir do meio-dia, no Paço do Frevo, Bairro do Recife. O acesso é gratuito.

Na apresentação desta sexta, a pifeira apresentará seu projeto autoral, que mescla frevo, jazz, maracatu, baião e caboclinho, em composições de autoria própria, além de releituras.



No último dia 24 de maio, Vitória lançou o single e videoclipe “Moçambique, à Fancis Bebey” nas plataformas de streaming.

Vitória do Pife

Natural de Caruaru, Vitória conheceu o pife através do mestre João do Pife. Luthier de pífanos, professora, musicista e compositora, idealizou o projeto "Passarinho Passarada", que leva o instrumento como forma de educação musical para crianças de Caruaru desde 2019.

Vitória faz parte da Orquestra de Pífanos de Caruaru & Maestro Mozart Vieira; da Banda de Pífanos Zé do Estado; e da Banda de Pífanos Caruaru Camaleão, fundada por ela.

SERVIÇO

Vitória do Pife na “Hora do Frevo”

Quando: sexta (7), a partir do meio-dia

Onde: Paço do Frevo | Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife - Recife/PE

Entrada: Gratuita

