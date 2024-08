A- A+

LUTO CBF lamenta morte de Silvio Santos e decreta um minuto de silêncio em todas as partidas brasileiras Entidade se manifestou após falecimento do apresentador que marcou gerações na televisão brasileira

A CBF lamentou a morte do empresário e apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado. O presidente Ednaldo Rodrigues decretou um minuto de silêncio em todos os jogos do futebol brasileiro.

— Lamento profundamente a partida do Silvio Santos. É uma tradição na minha família acompanhar aos domingos o Programa Silvio Santos. Vejo até hoje, apresentado agora pela filha dele. O Silvio Santos está na história da TV brasileira e foi também um dos grandes empresários do nosso país — afirmou Ednaldo no site da CBF.

— Faremos um minuto de silêncio em todos os jogos do futebol brasileiro nesta rodada em homenagem à memória do apresentador. Gostaria também de enviar minhas condolências aos familiares, amigos e fãs do Silvio Santos — completou.

Em julho, o apresentador havia passado por uma internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após contrair o vírus H1N1. Ele teve alta dois dias depois. Já em 1º de agosto, o veterano voltou a ser internado em um hospital particular, também na capital paulista, para realizar exames de imagem.



Relembre a trajetória de Silvio Santos

Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, na Lapa, no Rio de Janeiro. Ele era filho de imigrantes de origem judia e o mais velho de cinco irmãos. Estudante de contabilidade, no tempo livre, Silvio trabalhava como camelô nas ruas da cidade. Em 1946, começou a fazer pequenos trabalhos com locução de rádio.

Quando completou 18 anos, Silvio Santos se alistou ao Exército e serviu na Escola de Paraquedistas. Ao deixar o Exército, continuou atuando como locutor, e, em 1954, assinou seu primeiro contrato na profissão, na Rádio Nacional de São Paulo.

Em 1958, comandou seu primeiro programa de TV, o “Hit Parade”, na TV Paulista. Em 1962, passou a apresentar o “Vamos brincar de forca”, na mesma emissora, que ocupava o canal 5. No ano seguinte, o canal foi comprado pela TV Globo. Em junho de 1963, estreou o "Programa Silvio Santos", na TV Globo.

Em 1965, apresentou os programas “Festa dos Sinos", "Sua Majestade: o Ibope", "Cidade contra Cidade" e "Silvio Santos Diferente", na TV Tupi. Em 1975, conseguiu vencer a concorrência para adquirir o canal 11, do Rio de Janeiro. Em 1976, deixou a TV Globo e passou a exibir seus programas na TV Tupi e também na TVS, do Rio.

Ele também conseguiu outras concessões, e, em 1981, inaugurou o SBT. O "Programa Silvio Santos" se tornou a principal atração da emissora, com quadros como “Qual é a música”, “Show de calouros” e “Porta da esperança”.

Veja também

SILVIO SANTOS Silvio Santos: relembre o sequestro do apresentador e de sua filha, em 2001