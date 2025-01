Terceira edição de obra rara de Osman Lins será lançada nesta sexta-feira (24)

A- A+

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Editora da Universidade Federal de Pernambuco apresentam nesta sexta (24), a terceira edição de “Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social", do escritor Osman Lins.

O título será lançado às 19h30, no Museu do Estado de Pernambuco, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, e celebra o centenário do nascimento do autor. Haverá também um bate-papo entre Fábio Andrade e o professor Eduardo César Maia.

A última tiragem havia acontecido em 1974, tornando-se uma obra rara do autor.

Legado

Lançado pela primeira vez em 1960, “Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social” aborda o ofício de escrever e a relação do escritor com o mundo.

Osman Lins (1924-1978) é autor de peças como “Lisbela e o Prisioneiro”, além de romances (“Avalovara”, “O Visitante”), contos (“Os gestos”), narrativas e ensaios.

"Além de romances, contos, peças de teatro, textos para jornais e TV (Casos Especiais da TV Globo), Osman Lins, meu pai, escreveu ensaios. Ora alguns que estudavam outros escritores (como Lima Barreto) ora sobre as dificuldades que enfrentam todos aqueles que se dedicam ao ofício de escrever” recorda a jornalista Letícia Lins, filha do autor

Nova edição

A nova edição de “Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social” possui aspectos que homenageiam Osman e o período de elaboração da obra.

Capa da terceira edição de "Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social". Foto: Divulgação

Entre eles, uma uma pequena iconografia (imagens em preto e branco) e um índice onomástico com pensadores, escritores e artistas citados pelo autor.

“Nesta terceira edição, com notas e nova apresentação, a Cepe Editora e a Editora UFPE se unem para trazer de volta às prateleiras um título que estava se tornando uma raridade, e que merece novas e renovadas leituras”, afirma o jornalista e editor da Cepe, Diogo Guedes.

Serviço

Lançamento da 3ª edição de "Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social", de Osman Lins.

Quando: Sexta (24), de 19h30 até 21h30

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Avenida Rui Barbosa, 960, Graças, Recife-PE)

Valor: R$ 70 (impresso)

Veja também