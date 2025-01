A- A+

Famosos Chay Suede: "A pornografia destruiu a sexualidade do homem, de uma geração inteira" O intérprete do vilão Mavi, de 'Mania de você', deu entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast 'Conversa vai, conversa vem', e refletiu como imaginário masculino construído em cima de pornô limita a experiência sexual

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, durante o videocast 'Conversa vai conversa vem', do Globo, Chay Suede falou sobre como a pornografia impactou o imaginário masculino de toda uma geração de homens e provocou um abismo entre o que eles entendem como performance na cama e o prazer feminino da mulher real. O intérprete do vilão Mavi, de 'Mania de você', respondeu perguntas da apresentadora com sinceridade:

Mulheres trocam profundamente sobre todos os assuntos. Homens discutem sexo, por exemplo? Acha que falta diálogo?

Tive um pai que conversava abertamente. Nunca foi um tabu falar sobre sexo, sobre o que e como uma mulher gosta que as coisas sejam feitas. Antes de qualquer coisa, meu pai sempre me ensinou a respeitar os limites e desejos de uma mulher. Não sei se, por circunstância da minha educação, também encontrei amigos com quem conversar sobre isso não era tabu.

Ao mesmo tempo, existe um imaginário masculino em cima da pornografia que é muito distante do prazer da mulher real.

Concordo total. A pornografia destruiu a sexualidade do homem, de uma geração inteira. Sou de 1992, internet discada. A banda larga veio para mim em 2003. Minha geração, talvez, foi a primeira que teve contato brutal com a pornografia. Estava ali o tempo todo. Muitas vezes, a gente baixava uma música e vinha um vídeo pornô junto. Pornografia é das piores coisas que se pode fazer com a vida sexual de alguém. Cada um faz o que quer da sua vida, mas eu, por experiência própria, não consumo pornografia há anos.





Como desconstruiu esse imaginário?

Ele não foi construído, já conversava com meu pai antes. Na minha adolescência, o barato era conseguir que alguém vendesse uma Playboy para você esconder e poder olhar um segundo. Essa pornografia acessível de hoje, no celular, para alguém que ainda tem a vida sexual pela frente é brutal. Canibaliza e destrói o desejo sexual e fantasias que poderiam ser ricas e acabam se tornando tristes e deprimentes. Tento convencer os amigos a não consumirem. Você deseja menos, fica menos atento aos detalhes, ao presente. A coisa imagética toma um lugar mais importante do que deveria ter. O contato sexual e físico pode ser muito além do que você enxerga. Temos muitos sentidos. A pornografia resume tudo a um super close e a coisas que não são reais.

