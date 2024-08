Prêmio da Música Brasileira vai celebrar Chitãozinho e Xororó

A- A+

A tradição da música sertaneja no País, diga-se de passagem, pouco salvaguardada nos dias atuais por "novas modalidades" do gênero, será celebrada na 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), que este ano vai homenagear Chitãozinho e Xororó.



Será a primeira vez que a premiação - originalmente nascida como Prêmio Sharp, em 1987 - vai ter dois representantes do Sertanejo entre os homenageados.



“O Prêmio da Música Brasileira é muito importante no nosso mercado e receber esse reconhecimento é muito gratificante. A gente ficou muito feliz quando soubemos”, explica Chitãozinho.

“A gente já recebeu 11 prêmios no PMB desde 1999, temos uma história longa juntos, de muito respeito e admiração pelo Zé Maurício, toda a equipe organizadora, o conselho, um time de feras, grandes nomes do mercado da música”, completa Xororó.

Cinco décadas de trajetória

Com mais de 50 anos de carreira, Chitãozinho & Xororó se mantêm resistentes como ícones da música sertaneja no Brasil - fatos corroborados pelos mais de 40 milhões de discos vendidos, 39 álbuns inéditos e onze DVDs.



Em tempos de surgimento de novas duplas "sertanejas" e sonoridades que se distanciam do que, outrora, nostalgicamente era levado por nomes como João Mineiro e Marciano, Milionário & José Rico, Roberta Miranda e Leandro e Leonardo, entre outros, os irmãos José Lima Sobrinho e Durval de Lima (Chitão e Xororó) são remanescentes do gênero.



Os irmãos já conquistaram seis prêmios Grammy, além de discos de ouro, platina e diamante.

“A escolha de Chitãozinho & Xororó como homenageados da 32ª edição do PMB é um tributo merecido a dois gigantes da nossa música (...) Celebrar a trajetória deles é celebrar a própria história da música sertaneja e sua importância cultural para o Brasil", afirma Zé Maurício Machline, fundador do PMB.

Com carreira iniciada ainda na década de 1970, “Galopeira” foi o disco inaugural da dupla e oito anos depois, o hit “60 Dias Apaixonados” rendeu o primeiro disco de ouro.



Já em 1982, o reconhecimento foi consolidado com “Fio de Cabelo”, cuja venda ultrapassou mais de 1,5 milhão de cópias, e segue até os dias atuais como uma das músicas-hino da dupla.

Além dela, “Se Deus Me Ouvisse”, “Fogão de Lenha”, “No Rancho Fundo”, “Brincar de Ser Feliz” e, claro, “Evidências”, reforçam a lista de clássicos cantados por eles e reproduzidos por outras vozes País afora.







"Por Todos os Tempos"

Em turnê, Chitãozinho & Xororó tem circulado em palcos pelo Brasil para celebrar os mais de 50 anos de música, com repertório que passeia por todos os clássicos da dupla.



Além da turnê, a série "As Aventuras de José e Durval" (Globplay) integram o rol de novidades que prestam homenagens aos irmãos - com a edição do PMB de 2025 entre elas.

Inscrições para a edição do Prêmio

O Prêmio da Música Brasileira 2025 está com inscrições abertas, no site oficial.

Do clássico ao popular, a premiação contempla 31 categorias, entre elas, Melhor Grupo de Samba, Melhor Lançamento Pop/Rock, Melhor Grupo MPB, Melhor Intérprete MPB e Melhor Dupla Canção Popular/Sertanejo.



Na última edição, a 31ª, Marisa Monte (Melhor Intérprete Pop/Rock), Maiara e Maraísa (Melhor Dupla Canção Popular/Sertaneja), Alceu Valença (Melhor Intérprete Regional) e Mombojó (Melhor Grupo Pop/Rock) foram alguns dos vencedores.



O homenageado da edição 2024 do PMB foi o cantor Tim Maia.

Os artistas que somam mais premiações no PMB são Maria Bethânia (24 prêmios), Alcione (21 prêmios), Caetano Veloso, Grupo Fundo de Quintal e Elba Ramalho (19 prêmios), Dominguinhos e Zeca Pagodinho(18 prêmios) e Alceu Valença (15 prêmios).

