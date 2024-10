A- A+

MEMÓRIA Cid Moreira fez sucesso com CD lendo a Bíblia: "Vendeu mais que Roberto Carlos", diz produtor Apresentador, que marcou a TV brasileira, morreu nessa quinta-feira (3), aos 97 anos

Em entrevista ao podcast PodPeople, em novembro de 2023, Cid Moreira admitiu que, após largar a bancada do Jornal Nacional, em 1996, "o vazio bateu". Sempre bem disposto e saudável, e mesmo empenhando-se no tênis e na torcida pelo Vasco, o apresentador não parecia disposto a se aposentar.



Sorte que, em 1999, acabou encontrando uma atividade que o seduziu: foi convidado a gravar 12 CDs com trechos da Bíblia. Assim foi feito, e deu certíssimo. Tanto que o total de discos da coleção logo subiu para 24.

A gente montou um estúdio na casa dele lembra o músico e produtor Pierre Aderne, autor da ideia da coleção de CDs e parceiro de Cid na empreitada. Só que ninguém esperava que a coleção fosse vender 18 milhões de cópias. Vendeu mais que o Roberto Carlos!



Aderne diz que conheceu Cid Moreira em 1996 na torcida pelo Vasco no estádio de São Januário, ao lado de outro amigo em comum, o ator Chico Anysio, gênio do humor brasileiro.

Mas ele não era um torcedor doente, apenas simpatizante.

Foi a partir dessa convivência que, em 1999, Aderne teve a ideia de chamar Cid para gravar salmos e trechos mais populares da Bíblia. O produtor já tinha a experiência de vender CDs de música encartados em jornais de todo o país.

A gente montou um estúdio na casa dele e falei: vamos aproveitar e distribuir nas bancas? Ele topou.



O músico Mu Carvalho, integrante do grupo A Cor do Som, foi o responsável pela trilha incidental que apoiava a interpretação de Cid nas gravações.

A partir da experiência com Aderne, Cid acabou descobrindo aí um filão importante, e outros discos surgiram com essa temática. Ele contava, por exemplo, que levou seis anos gravando todo o texto da Bíblia para um projeto posterior ao que tocou com Aderne. Cid também gravou CDs apenas com salmos.

Já em 2016, ele gravou com a cantora gospel Aline Barros o CD "Mensagem de paz", com canções e salmos em dez faixas. Na época do lançamento, o jornal Extra informou que Cid já havia vendido mais de 30 milhões de CDs recitando textos bíblicos.

Em 2011, Cid lançou um aplicativo em que lia 29 salmos e que contava com a função "Despertador", que permitia ao usuário acordar diariamente ao som da voz peculiar do apresentador.

Como amigo, diz Pierre Aderne, o jornalista era uma pessoa "muito doce", daqueles que conhecem todos ao seu redor.

Uma pessoa muito simples, cheia de humor, engraçada para caramba diz o produtor, que hoje vive em Lisboa. Ele era zero, zero estrela. Não tomava partidos no campo religioso ou político. Era uma pessoa muito leve e muito simples.

