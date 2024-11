A- A+

Cinema rural Cine-Chã de Camará, o primeiro da Mata Norte, será inaugurado sábado (23) Nova sala de cinema exibe sua primeira sessão, a partir das 16h, com entrada franca e apresentação do Cavalo Marinho Mestre Batista, que completa 74 anos

O Cine-Chã de Camará - primeira sala de cinema voltada para as comunidades rurais da Mata Norte de Pernambuco - será inaugurado neste sábado (23), a partir das 16h, no Ponto de Cultura Estrela de Ouro, na comunidade Chã de Camará, em Aliança, Interior do Estado, com entrada franca. O novo equipamento levará o nome do Mestre Zé Duda, que por mais de 60 anos liderou grupos como o Maracatu Rural Estrela de Ouro.



O novo equipamento viabilizado pela Lei Paulo Gustavo terá em sua exibição inaugural dois filmes que ilustram a cultura popular pernambucana e baiana, como parte da programação da 2ª edição do projeto PEBA – Pernambuco e Bahia: “Maracatu Atômico Kaosnavial (PE)”, de Afonso Oliveira e Marcelo Pedroso; e “Mestres Artífices da Ladeira da Conceição da Praia (BA)", de Hirosuke Kitamura.



Após as sessões, o Cavalo Marinho Mestre Batista se apresenta em celebração pelos seus 74 anos. O Cine-Chã de Camará - Mestre Zé Duda foi idealizado com o objetivo de democratizar o acesso à cultura audiovisual para os moradores de Aliança, Condado e municípios da Mata Norte.



Mestre Zé Duda terá seu nome eternizado na nova sala de cinema

Cinema rural

“O Cine-Chã de Camará é fruto do Movimento Canavial, que vem acontecendo na região desde 2006, com festivais e uma série de ações de cultura popular. Apesar da gente ter algumas mostras de cinema na região, não tínhamos ainda um cinema comunitário para a zona rural, onde estão localizadas as principais manifestações culturais da Zona da Mata”, aponta Afonso Oliveira, coordenador e curador da nova sala, que terá sua programação definida com a participação da comunidade.

“A maioria dos brincantes e das pessoas que se envolvem na cultura popular da região não têm acesso a uma sala de cinema. Na verdade, na Zona da Mata e na zona rural o que nós temos são cineclubes e algumas mostras que acontecem, como Mostra Canavial de Cinema. Hoje, para eles assistirem aos filmes que participam precisa o diretor ir até lá colocar um telão. A maioria das pessoas da zona rural, apesar de aparecerem em filmes, nunca chegaram a entrar numa sala de cinema”, destaca o curador.

Mobilização

O Movimento Canavial, protagonizado pelo Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, surgiu em 2004, com a transformação do Sítio Chã de Camará, na cidade de Aliança, na Zona da Mata Norte, no Ponto de Cultura Estrela de Ouro. Desde sua criação, trabalha pela memória e manutenção da arte de grupos, mestres, artistas e produtores culturais da região, realizando apresentações e mostras de cinema.



Grandes valores do cinema nacional foram descobertos na Mata Norte, a exemplo do ator Edison Silva, natural de Condado, a 58 km de Recife. Edilson não imaginava atuar, mas a paixão pelo maracatu rural o levou à telona, participou do filme "Brasil S/A", de Marcelo Pedroso. De lá para cá, esteve em diversas produções, tendo seu trabalho reconhecido com premiações no cinema nacional e internacional.



Sobre os filmes

Com duração de 5 minutos e 32 segundos, o documentário "Mestres Artífices da Ladeira da Conceição da Praia", dirigido por Hirosuke Kitamura, traz um olhar sobre a luta dos artesãos e artífices da Ladeira da Conceição da Praia, em Salvador, para permanecerem em seus locais de trabalho diante de ameaças de remoção. Uma celebração de resistência e patrimônio cultural.



Já "Maracatu Atômico Kaosnavial", dos pernambucanos Afonso Oliveira e Marcelo Pedroso, registra o encontro artístico entre Jorge Mautner e Mestre Zé Duda em um projeto colaborativo que mistura elementos do maracatu, ciranda e outras tradições culturais da Zona da Mata. O filme tem 26 minutos e 38 segundos de duração e apresenta a riqueza das trocas culturais vividas por esses artistas.



SERVIÇO

Inauguração da primeira sala de cinema rural na Mata Norte

Quando: Sábado, dia 23, a partir das 16h

Onde: Ponto de Cultura Estrela de Ouro, Chã de Camará, Zona Rural de Aliança - Pernambuco

Programação: Exibição de filmes e distribuição gratuita de pipoca

Classificação: Livre

