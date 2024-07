A- A+

Música Coala Festival anuncia terceiro palco, que ocupará o Auditório Simón Bolívar 14 Bis com Flávio Venturini e Beto Guedes; Arthur Verocai e orquestra; e Orkestra Rumpilezz com participação de Luedji Luna se apresentam nos dias 6, 7 e 8 de setembro, respectivamente

O Coala Festival, um dos responsáveis por consolidar o Memorial da América Latina, em São Paulo, como um espaço propício para festivais, anunciou o Auditório Simón Bolívar como terceiro palco para receber a programação do Palco TIM.



Nos dias 6, 7 e 8 de setembro, o local receberá as apresentações de 14 Bis com Flávio Venturini e Beto Guedes, na sexta-feira (6); Arthur Verocai e orquestra, no sábado (7); e Orkestra Rumpilezz com participação de Luedji Luna, no domingo (8).



Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes, Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso e Xande de Pilares são alguns dos nomes que integram a programação do palco principal (confira o line-up completo no final deste texto). Os ingressos estão à venda no site da Total Acesso (clique aqui).

Auditório Simón Bolívar

Inaugurado em 1989, junto com os outros sete prédios do complexo projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Auditório Simón Bolívar tem seu palco situado entre duas plateias, o que contribui para uma experiência quase imersiva.



“O Coala é um festival que está sempre em construção e, ao longo desses 10 anos, fomos criando novas camadas. Começamos com um dia, depois dois e aí três. Posteriormente, anunciamos dois palcos, depois incluímos a transmissão… Estamos sempre em desenvolvimento e a novidade para 2024 é o Palco TIM. Nossa ideia é expandir a programação e abranger outras experiências musicais, de uma maneira mais intimista, com o acompanhamento de orquestra e a possibilidade de shows mais longos”, comenta Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala.

Com 45 anos de estrada, o grupo de rock mineiro 14 Bis é composto, atualmente, por Cláudio Venturini, Hely Rodrigues, Vermelho e Sérgio Magrão, mas teve Flávio Venturini como integrante até 1988. Ele participou do primeiro DVD da banda, o 14 Bis ao Vivo (2007) e, junto com Beto Guedes, esteve no lançamento do último disco da conjunto, 14 Bis Acústico Ao Vivo (2020). O público poderá curtir clássicos como “Linda Juventude”, “Todo Azul do Mar” e “Caçador de Mim” neste reencontro promovido pelo Coala Festival.

Patrimônio da música brasileira, o maestro e compositor carioca Arthur Verocai retorna ao país para subir ao palco do Auditório Simón Bolívar acompanhado de uma orquestra. Sua apresentação no Lincoln Center, em Nova York, foi votada como uma das melhores de 2023 pela renomada revista Spin, mas o reconhecimento internacional não é de hoje.



O primeiro disco do artista, Arthur Verocai (1972), é uma mistura de jazz, samba e bossa nova que foi sampleado, anos depois, por rappers americanos como MF Doom, Ludacris e Little Brother. Em 2022, Verocai criou a trilha sonora para um desfile da Louis Vuitton com Tyler The Creator e, no mesmo ano, lançou seu último álbum, Timeless (Live).

A programação do auditório será concluída com a potência baiana do show da Orkestra Rumpilezz com participação de Luedji Luna. A apresentação será uma extensão do legado de Letieres Leite, instrumentista que criou o grupo em 2006.



Misturando a percussão afro-baiana com jazz, a banda é formada por seis músicos de percussão - que tocam surdo, timbau, caixa, agogô, pandeiro e caxixi - e por catorze músicos de sopro, compondo os quatro naipes de trompete, trombone, flautas, saxes (alto, soprano e tenor) e baixos (tuba, sax barítono e trombone baixo).

“A TIM tem uma forte ligação com a música, apoiando os principais eventos do Brasil, e não poderia ficar de fora desta edição histórica de 10 anos do Coala Festival. O Palco TIM trará encontros que celebram a diversidade da cultura do nosso país, em linha com essa mistura tão representativa de São Paulo. Vamos ainda trazer nossa tecnologia para que todos possam compartilhar os melhores momentos dos shows”, comenta Camila Ribeiro, diretora de comunicação e marca da operadora.

Apresentado pela Amstel, o Coala Festival possui a Elo como meio de pagamento oficial e é patrocinado pela TIM e pelo Chás Leão. O evento tem o apoio de Jameson, Chilli Beans, Natura e Amstel Vibes. Red Bull é o energético oficial. Outras marcas participantes são: Crystal, UMBRO, Altafonte, BOA Music Rights e Bullguer.

Line-up já confirmado:



SEXTA-FEIRA, 6 de setembro

O Terno

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes

Lenine e Suzano revivendo Olho de Peixe

Boca Livre

Silvia Machete

14 Bis com Flávio Venturini e Beto Guedes (Auditório Simón Bolívar)

SÁBADO, 7 de setembro

Lulu Santos

Os Paralamas do Sucesso

Bebé

Tulipa Ruiz com participação de Criolo

João Bosco

Sandra Sá, Hyldon e Tássia Reis

Arthur Verocai e orquestra (Auditório Simón Bolívar)

DOMINGO, 8 de setembro

5 a Seco

Xande canta Caetano

Mariana Aydar e Mestrinho

Timbalada e Afrocidade

Planet Hemp

Joyce Alane

Yago Oproprio

Orkestra Rumpilezz com Luedji Luna (Auditório Simón Bolívar)

SERVIÇO:

Coala Festival 2024

Datas: 6, 7 e 8 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo/SP

Valores:

- Passe para três dias: R$ 399,00

- Passe Sexta e Sábado: R$ 270,00

- Passe Sexta e Domingo: R$ 295,00

- Passe Sábado e Domingo: R$ 300,00

- Cliente Elo - Passe para três dias: R$ 380,00

- Cliente Elo - Passe para dois dias: R$ 260,00

- Unitário sexta-feira (Lote 1): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

- Unitário sábado (Lote 2): R$ 150,00 (meia-entrada) | R$ 180,00 (solidário) | R$ 300,00 (inteira)

- Unitário domingo (Lote 2): R$ 155,00 (meia-entrada) | R$ 190 (solidário) | R$ 310,00 (inteira)

Ingressos no site

