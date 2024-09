A- A+

Ação cultural Comitê de cultura desembarca no Recife com evento de apoio e formação cultural gratuita Ação, direcionada para trabalhadores da cultura, acontece nos dias 25 e 26 de setembro e poderá ser acessada por artistas, produtores culturais, grupos e entidades de toda Região Metropolitana do Recife

Promover ações de mobilização, comunicação, apoio e formação sobre políticas públicas para trabalhadores da cultura. Esse é o objetivo do Comitê de Cultura em Pernambuco, que desembarca nesta quarta (25) e quinta-feira (26), no Recife, com uma rodada de atividades no Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba, na Bomba do Hemetério, Zona Norte da capital pernambucana.





Divididas em dois momentos, as atividades poderão ser acessadas por artistas, produtores culturais, grupos e entidades de toda Região Metropolitana do Recife.

No dia 25, a partir das 15h, acontecerá a oficina “Coletivos e Artistas, Como Se Organizar” e “Certificação de Pontos de Cultura”. Além disso, o evento contará com uma apresentação artística realizada pelo Grupo Cultural Abeòkúta, que tem em sua referência o maracatu nação.

Já no dia 26, das 8h às 17h, o público terá acesso ao grande momento de formação, com o tema “A elaboração de projetos com foco no Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB)”. O encontro terá como palestrante a produtora cultural Clarisse Fraga, que apresentará detalhes sobre os editais, processo de inscrição, execução e prestação de contas.

Para esse momento da formação será necessário fazer inscrição prévia. O formulário de inscrição pode ser acessado aqui.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (81) 99334-8372.

Comitê de Cultura em Pernambuco

O Comitê de Cultura faz parte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC) do Ministério da Cultura (MinC), e, em Pernambuco, tem a coordenação da Associação dos Filhos e Amigos de Vicência, junto com as OSCs parceiras, a Organização Mulheres Guerreiras de Camaragibe, responsável pelas ações na RMR e o Centro Dramático Pajeú de Serra Talhada, pelas atividades do Sertão.

O grupo tem como objetivo realizar ações de mobilização, comunicação, mapeamento e formação sobre direitos socioculturais, democracia e participação social, além de prestar assessoria técnica para elaboração de projetos, parcerias e acesso das políticas públicas de cultura.

As ações, com duração de 24 meses, chegarão em todo o estado por meio de redes articuladas com trabalhadoras e trabalhadores da cultura, movimentos culturais, instituições e organizações da sociedade civil (OSCs).

Serviços

Oficina e apresentações artísticas do Comitê de Cultura em Recife

Quando: 25/09

Horário: 15h

Local: Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba – Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério - Recife/PE



Formação - Elaboração de projetos do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB)

Quando: 26/09

Horário: Das 8h às 17h

Local: Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba – Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério - Recife/PE

Inscrições pelo formulário.

Informações: (81) 99334-8372

