fernanda torres Como assistir Fernanda Torres no programa Live with Kelly & Mark nesta quinta-feira Atriz brasileira dá entrevistas na TV americana, após conquista do Globo de Ouro e em plena campanha por indicação ao Oscar

Depois de ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em um Drama, Fernanda Torres segue na campanha por uma indicação ao Oscar para ela e para o filme " Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Nesta quinta (16), a brasileira é convidada do talk show Live with Kelly & Mark.

Como assistir

A entrevista com Fernanda Torres está marcada para 10h (horário local), na rede ABC.

O Live with Kelly & Mark não é transmitido no Brasil, mas trechos da entrevista serão disponibilizados no canal oficial do talk show no YouTube, a partir do meio-dia.

Na mesma data, Kelly e Mark receberão o ator Gabriel Basso, astro de “O Agente Noturno“, série da Netflix.

Vale lembrar que Fernanda Torres também é convidada nesta quinta-feira (16) de outro talk show americano, Jimmy Kimmel Live, também transmitido nos EUA pela rede ABC.

